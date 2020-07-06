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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573970334.html
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
Россия столкнулась с колоссальным давлением из-за рубежа в ходе подготовки, проведения и подведения итогов общероссийского голосования по поправкам к... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:09
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цик рф, совет федерации рф, политика

В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам

18:09 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия столкнулась с колоссальным давлением из-за рубежа в ходе подготовки, проведения и подведения итогов общероссийского голосования по поправкам к конституции, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин.
"Я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете и даже сегодня всего зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали. Такого не было в 1993 году точно... Телевидение, радио, газеты, сети заполнены разоблачениями и враньем", - сказал Клюкин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
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Клюкин заявил, что ему понятно, почему итоги голосования с 25 по 1 июля в России вызывают такую неадекватную реакцию за рубежом. "Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями - российский народ проголосовал фактически за вотум полного доверия президенту. Надеялись на крики о нарушениях, фальсификациях - можно будет поставить под сомнение итог голосования, но избирательная система России в общем и целом сработала уверенно и четко, обеспечив чистое, прозрачное голосование, да еще и в непростых условиях пандемии", - полагает член ЦИК.
По его мнению, информационные атаки на голосование по поправкам продолжатся в ближайшее время. "Лебединая песня информационной войны против России отнюдь не спета. К сожалению, нам нужно быть готовым к продолжению атак на воистину исторический выбор российского народа, сделанный летом 2020 года. Нас будут пытаться заставить отказаться от него, уже ведь звучат призывы к отмене голосования и его итогов, будут стращать новыми санкциями, будут покупать намеками на возможность отмены старых. И нужно быть готовым к тому, что этот выбор придется нам защищать", - подчеркнул Клюкин.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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