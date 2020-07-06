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Гатчинский дворец откроется 7 июля
Гатчинский дворец под Петербургом вновь откроется для посетителей 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля, сообщает музей-заповедник "Гатчина". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:24
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Гатчинский дворец откроется 7 июля

18:08 06.07.2020 (обновлено: 18:24 06.07.2020)
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкБольшой Гатчинский дворец
Большой Гатчинский дворец
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Гатчинский дворец под Петербургом вновь откроется для посетителей 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля, сообщает музей-заповедник "Гатчина".
"Дворцы музея-заповедника "Гатчина" вновь открываются для посетителей. Гатчинский дворец откроется 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
При посещении музея рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому количество гостей на экспозиции будет не более пяти человек в каждом зале. Вход во дворец возможен только в средствах индивидуальной защиты: гигиенических масках и перчатках. Также посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены во входной зоне, в местах сбора экскурсионных групп и специально обозначенных местах.
Осмотреть Гатчинский дворец можно самостоятельно, по входному билету. Билеты доступны онлайн на сайте музея и в кассах. Музей также предлагает индивидуальные и групповые экскурсии с количеством участников не более пяти человек. Трехчасовые групповые экскурсии будут проходить три раза в день и включать осмотр Большого дворца и Гатчинского парка. Для посещения доступны парадные залы центральной части дворца. Осмотр экспозиции будет осуществляться в одном направлении, чтобы потоки гостей не пересекались.
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Приоратский дворец будет работать по средам, пятницам и воскресеньям на прием индивидуальных посетителей, по вторникам, четвергам и субботам музей можно посетить только с экскурсией, забронировав ее заранее по телефону. Количество человек в группе не должно превышать пяти.
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