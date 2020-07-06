https://ria.ru/20200706/1573970186.html
Гатчинский дворец откроется 7 июля
Гатчинский дворец под Петербургом вновь откроется для посетителей 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля, сообщает музей-заповедник "Гатчина". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:08
2020-07-06T18:24
туризм
туризм
новости - туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/49854/01/498540188_0:159:2994:1843_1400x0_80_0_0_806b7b42aaf1232d2c9401e1d0036a2e.jpg
https://ria.ru/20200704/1573899161.html
https://realty.ria.ru/20200702/1573792252.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49854/01/498540188_0:159:2994:1843_1400x0_80_0_0_806b7b42aaf1232d2c9401e1d0036a2e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/49854/01/498540188_164:0:2831:2000_1400x0_80_0_0_c4edc24d2ee1f2ede720f8b03b4f723b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/49854/01/498540188_498:0:2498:2000_1400x0_80_0_0_e444adaab61aec7995ccec6b536aaffe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости.
Гатчинский дворец под Петербургом
вновь откроется для посетителей 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля, сообщает музей-заповедник "Гатчина".
"Дворцы музея-заповедника "Гатчина" вновь открываются для посетителей. Гатчинский дворец откроется 7 июля, Приоратский дворец - 11 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
При посещении музея рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому количество гостей на экспозиции будет не более пяти человек в каждом зале. Вход во дворец возможен только в средствах индивидуальной защиты: гигиенических масках и перчатках. Также посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены во входной зоне, в местах сбора экскурсионных групп и специально обозначенных местах.
Осмотреть Гатчинский дворец можно самостоятельно, по входному билету. Билеты доступны онлайн на сайте музея и в кассах. Музей также предлагает индивидуальные и групповые экскурсии с количеством участников не более пяти человек. Трехчасовые групповые экскурсии будут проходить три раза в день и включать осмотр Большого дворца и Гатчинского парка. Для посещения доступны парадные залы центральной части дворца. Осмотр экспозиции будет осуществляться в одном направлении, чтобы потоки гостей не пересекались.
Приоратский дворец будет работать по средам, пятницам и воскресеньям на прием индивидуальных посетителей, по вторникам, четвергам и субботам музей можно посетить только с экскурсией, забронировав ее заранее по телефону. Количество человек в группе не должно превышать пяти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.