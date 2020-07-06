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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573970112.html
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с фейками о голосовании по поправкам
Роскомнадзор в преддверии и во время голосования по поправкам в конституцию активно взаимодействовал с МВД, ЦИК и Генпрокуратурой, совместно проводя мониторинг... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:05
голосование по поправкам в конституцию
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, общество

В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с фейками о голосовании по поправкам

18:05 06.07.2020
130
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роскомнадзор в преддверии и во время голосования по поправкам в конституцию активно взаимодействовал с МВД, ЦИК и Генпрокуратурой, совместно проводя мониторинг и мероприятия по ограничению доступа к недостоверной информации, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.
"Мы с коллегами из министерства внутренних дел активно сотрудничали, с коллегами из Центральной избирательной комиссии, в постоянном режиме с нашими коллегами из федеральной прокуратуры, совместно и проводя мониторинговые активно мероприятия, и мероприятия по ограничению доступа к недостоверной информации, вводящей в заблуждение пользователей сети интернет, которая очень активно размещалась в преддверии голосования", — рассказал Субботин за заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФОбщество
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