В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с фейками о голосовании по поправкам

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роскомнадзор в преддверии и во время голосования по поправкам в конституцию активно взаимодействовал с МВД, ЦИК и Генпрокуратурой, совместно проводя мониторинг и мероприятия по ограничению доступа к недостоверной информации, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.
"Мы с коллегами из министерства внутренних дел активно сотрудничали, с коллегами из Центральной избирательной комиссии, в постоянном режиме с нашими коллегами из федеральной прокуратуры, совместно и проводя мониторинговые активно мероприятия, и мероприятия по ограничению доступа к недостоверной информации, вводящей в заблуждение пользователей сети интернет, которая очень активно размещалась в преддверии голосования", — рассказал Субботин за заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.