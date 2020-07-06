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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573969886.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6262
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6262, за последние сутки выявили 49 новых заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:00
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6262

18:00 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6262, за последние сутки выявили 49 новых заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер понедельника в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6262 человека, увеличившись за сутки на 49", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего с начала пандемии скончались 53 человека, общее число вылечившихся составляет 4914 (78,4%). За сутки из больниц выписали 56 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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