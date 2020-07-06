В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6262

"На вечер понедельника в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6262 человека, увеличившись за сутки на 49", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала пандемии скончались 53 человека, общее число вылечившихся составляет 4914 (78,4%). За сутки из больниц выписали 56 пациентов.