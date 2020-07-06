Турчинов надеется на мирную перезагрузку Верховной рады

По его словам, Украине нужны не просто "новые симпатичные лица", а "профессионалы с мозгами".

"Я очень надеюсь, что именно перезагрузка власти произойдет мирным путем. В условиях войны нам не нужна третья революция. И я надеюсь, что ума у действующих руководителей для этого хватит или хотя бы инстинкта самосохранения", - отметил Турчинов.