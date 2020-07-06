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Турчинов надеется на мирную перезагрузку Верховной рады
Глава избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на местных выборах, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:31
александр корниенко
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
александр турчинов
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр корниенко, ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, александр турчинов, украина, в мире

Турчинов надеется на мирную перезагрузку Верховной рады

17:29 06.07.2020 (обновлено: 17:31 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкАлександр Турчинов
Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Глава избирательного штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на местных выборах, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что украинцы должны мирным путем перезагрузить власть, в том числе парламент в стране.
Местные выборы на Украине пройдут в октябре текущего года.
"Я считаю, что у украинцев хватит ума, и произойдет именно мирным путем перезагрузка власти и на региональном уровне. Мы подходим к местным выборам, хотя здесь очень много вопросов, и власть делает все, в том числе на законодательном уровне, чтобы вообще эти выборы не состоялись. Мы говорим о необходимости перезагрузки Верховной рады, потому что ни первое, ни второе правительство не смогли остановить сползание страны в социально-экономический кризис", - сказал Турчинов в интервью телеканалу "Прямой".
По его словам, Украине нужны не просто "новые симпатичные лица", а "профессионалы с мозгами".
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"Я очень надеюсь, что именно перезагрузка власти произойдет мирным путем. В условиях войны нам не нужна третья революция. И я надеюсь, что ума у действующих руководителей для этого хватит или хотя бы инстинкта самосохранения", - отметил Турчинов.
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, из-за эпидемии коронавируса. При этом парламент по закону должен отдельным постановлением назначить дату местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя рады на текущей сессии пройдет с 14 по 17 июля.
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Александр КорниенкоСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
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