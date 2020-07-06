МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел зафиксировало попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам к Конституции, сообщил на заседании в Министерство внутренних дел зафиксировало попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам к Конституции, сообщил на заседании в Совете Федерации замглавы ведомства Игорь Зубов

"На протяжении всего периода подготовки и проведения всероссийского голосования, я могу это подтвердить, что фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан путем распространения недостоверной фейковой информации о процессе голосования с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных преимущественно за рубежом", — объяснил он.

По словам замминистра, информацию об этом МВД получило как из открытых, так и из собственных источников. По каждому из эпизодов данные направляли для проверки в территориальные органы.

"Проверка осуществлялась Роскомнадзором , полицией и избирательными комиссиями. Подавляющее большинство (фактов) не подтвердилось. В настоящее время проводится их правовая оценка", — добавил Зубов.

Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что комиссии Госдумы передали около 113 листов, на которых перечислены "факты фейковых публикаций о голосовании по поправкам".

Как отметил, в свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, в общероссийское голосование пытались вмешаться, в частности, зарубежные официальные лица и международные организации. Комиссия выявила массовое распространение "лживой информации, направленной на дискредитацию суверенного конституционного процесса и его результатов, в том числе через СМИ-иноагенты и в социальных сетях", добавил парламентарий.

По данным главы мониторинговой группы комиссии СФ Олега Морозова, к подобной деятельности привлекли такие ресурсы, как "Голос Америки", Русская служба BBC, "Немецкая волна", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Кавказ.Реалии".

Голосование по поправкам в Основной закон

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.

Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).