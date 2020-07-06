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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573964998.html
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
Министерство внутренних дел зафиксировало попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам к Конституции, сообщил на заседании в Совете Федерации... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:24
александр малькевич
игорь зубов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
госдума рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://ria.ru/20200706/1573970112.html
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
А почему нет данных о внутренних вмешательствах и фальсификациях. Почему ничего о говорят о фактах вброса бюллетеней, о многочисленных фактах голосования за людей, которые не пришли голосовать. Сколько об этом выложено роликов в сети. Или это так,мелочи!
90
Иностранные СМИ и иноагентов лишить аккредитации и права работать в России. Либерастов из соцсетей штрафовать на огромные суммы.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573830540_402:0:3473:1727_1400x0_80_0_0_1eb0280822196cfa29c4e98c9cb77c04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр малькевич, игорь зубов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, госдума рф, россия, конституция рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика

МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам

16:39 06.07.2020 (обновлено: 18:24 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл РИА Новости. Министерство внутренних дел зафиксировало попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам к Конституции, сообщил на заседании в Совете Федерации замглавы ведомства Игорь Зубов.
"На протяжении всего периода подготовки и проведения всероссийского голосования, я могу это подтвердить, что фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан путем распространения недостоверной фейковой информации о процессе голосования с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных преимущественно за рубежом", — объяснил он.
По словам замминистра, информацию об этом МВД получило как из открытых, так и из собственных источников. По каждому из эпизодов данные направляли для проверки в территориальные органы.
"Проверка осуществлялась Роскомнадзором, полицией и избирательными комиссиями. Подавляющее большинство (фактов) не подтвердилось. В настоящее время проводится их правовая оценка", — добавил Зубов.
Здание Совета Федерации РФ
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Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что комиссии Госдумы передали около 113 листов, на которых перечислены "факты фейковых публикаций о голосовании по поправкам".
Как отметил, в свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, в общероссийское голосование пытались вмешаться, в частности, зарубежные официальные лица и международные организации. Комиссия выявила массовое распространение "лживой информации, направленной на дискредитацию суверенного конституционного процесса и его результатов, в том числе через СМИ-иноагенты и в социальных сетях", добавил парламентарий.
По данным главы мониторинговой группы комиссии СФ Олега Морозова, к подобной деятельности привлекли такие ресурсы, как "Голос Америки", Русская служба BBC, "Немецкая волна", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Кавказ.Реалии".
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин
Вчера, 18:05Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в Основной закон

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).
Поправки вступили в силу 4 июля.
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
2 июля, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичИгорь ЗубовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФГосдума РФРоссияКонституция РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Политика
Популярные комментарии
А почему нет данных о внутренних вмешательствах и фальсификациях. Почему ничего о говорят о фактах вброса бюллетеней, о многочисленных фактах голосования за людей, которые не пришли голосовать. Сколько об этом выложено роликов в сети. Или это так,мелочи!
6 июля, 18:48
ВФВладимир Федотов
38120346
Иностранные СМИ и иноагентов лишить аккредитации и права работать в России. Либерастов из соцсетей штрафовать на огромные суммы.
6 июля, 18:47
Сергей Казановский
51520224
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