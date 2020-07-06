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Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул и Токио
Специальный представитель США по Северной Корее и первый заместитель госсекретаря Стивен Биган посетит Сеул и Токио 7-10 июля, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:37
стивен биган
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стивен биган, мун чжэ ин, пхеньян, япония, токио, в мире

Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул и Токио

16:37 06.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Специальный представитель США по Северной Корее и первый заместитель госсекретаря Стивен Биган посетит Сеул и Токио 7-10 июля, сообщил в понедельник госдепартамент США.
"Стивен Биган поедет в Сеул и Токио 7-10 июля, где встретится с официальными лицами из Южной Кореи и Японии для продолжения тесного совместного сотрудничества по ряду двусторонних и мировых вопросов, а также дальнейшего укрепления координации в вопросе окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР", - сказано в сообщении.
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Это первый за полгода визит Бигана в Южную Корею. В центре повестки дня, как ожидается, будут межкорейские отношения, в частности, недавний взрыв Северной Кореей координационного бюро Южной Кореи, расположенного на стороне Севера около демилитаризованной зоны в городе Кэсон.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
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Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла и 16 июня взорвала здание координационного бюро Южной Кореи.
На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи. 20 июня КНДР представила макет листовок с оскорблениями в адрес южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Вслед за этим ЦТАК сообщило, что уже подготовлено 12 миллионов пропагандистских листовок и более 3 тысяч шаров для их отправки.
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Стивен БиганМун Чжэ ИнПхеньянЯпонияТокиоВ мире
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