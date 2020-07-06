Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул и Токио

Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР

Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР

В Южной Корее призвали КНДР ответить на призывы к сотрудничеству

В Южной Корее призвали КНДР ответить на призывы к сотрудничеству

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла и 16 июня взорвала здание координационного бюро Южной Кореи.