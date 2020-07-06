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Путин выразил соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:36
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, китай, в мире

Путин выразил соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

16:32 06.07.2020 (обновлено: 16:36 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая", - говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких после разгула стихии, а также надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших.
По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).
Наводнения разрушили 17 тысяч жилых домов и других построек, пострадали 1,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.
Скорая помощь в Пекине, КНР
4 июля, 14:20
В Китае с начала года 120 человек погибли или пропали из-за наводнений
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Владимир ПутинКитайВ мире
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