Путин выразил соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

"Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая", - говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких после разгула стихии, а также надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших.

По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).