Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС

В соответствии с поправками к Конституции РФ, установленное ранее число судей КС РФ сокращается с 19 до 11. При этом в настоящее время в составе суда заседают 15 человек.

Ранее сенатор пояснял, что когда действующие судьи в соответствии с нормами о формировании КС РФ будут выходить в отставку и их останется 11 человек, тогда новое положение Конституции вступит в силу.