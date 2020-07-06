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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573964063.html
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Все судьи Конституционного суда (КС) РФ продолжат исполнять свои обязанности, несмотря на вступление в силу поправок к конституции о сокращении их численного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:29
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей клишас, совет федерации рф, политика

Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС

16:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Все судьи Конституционного суда (КС) РФ продолжат исполнять свои обязанности, несмотря на вступление в силу поправок к конституции о сокращении их численного состава, досрочное прекращение их полномочий не предусматривается, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В соответствии с поправками к Конституции РФ, установленное ранее число судей КС РФ сокращается с 19 до 11. При этом в настоящее время в составе суда заседают 15 человек.
"Поправки не предусматривают досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда", - подчеркнул Клишас.
Ранее сенатор пояснял, что когда действующие судьи в соответствии с нормами о формировании КС РФ будут выходить в отставку и их останется 11 человек, тогда новое положение Конституции вступит в силу.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:26Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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