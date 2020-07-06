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Путин выразил соболезнования из-за жертв наводнений и оползней в Японии
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:26
синдзо абэ
владимир путин
япония
в мире
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синдзо абэ, владимир путин, япония, в мире

Путин выразил соболезнования из-за жертв наводнений и оползней в Японии

16:26 06.07.2020
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© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями на юге страны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин направил Премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в телеграмме российский президент попросил "передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.
Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна Хагибис в Японии
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По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.
Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияВ мире
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