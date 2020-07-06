Санкции США вызывают аллергию у партнеров России по ВТС, заявил Шугаев

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Санкции США в отношении России вызывают аллергию у ее партнеров по военно-техническому сотрудничеству, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"За последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными попытками США и их союзников изолировать нашу страну на международной арене. Вводятся все новые и новые ограничительные меры – все это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Все это вызывает сегодня аллергию у все большего числа партнеров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
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Поэтому, отметил он, многие продолжают выбирать российскую технику. "Поставки С-400 в Турцию в прошлом году, подписание и реализация контрактов на поставку систем ПВО и фрегатов в Индию, договоренности на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов США с африканскими странами, достигнутые на первом форуме "Россия – Африка" в Сочи, – все это лишь некоторые факты, подтверждающие мои слова о неприемлемости давления на суверенные государства в вопросах обеспечения национальной безопасности", - пояснил глава ФСВТС.
По его словам, Россия "не выдвигает политических условий" по ВТС, не навязывает свои ценности партнерам. "При этом мы действуем строго в рамках закона и своих международных обязательств. В этом смысле мы комфортный и надежный партнер", - добавил Шугаев.