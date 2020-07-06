Санкции США вызывают аллергию у партнеров России по ВТС, заявил Шугаев

"За последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными попытками США и их союзников изолировать нашу страну на международной арене. Вводятся все новые и новые ограничительные меры – все это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Все это вызывает сегодня аллергию у все большего числа партнеров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".