Премьер Британии подстригся и сходил в паб после ослабления карантина

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Премьер Великобритании Борис Джонсон подстригся и посетил паб в минувшие выходные, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.

Правительство разрешило возобновить с субботы, 4 июля, прерванную с конца марта работу пабов и ресторанов, также начали работать парикмахерские. Из-за тяжелой экономической ситуации открыться в первый день смогли немногие заведения - в основном они продавали еду и напитки на вынос или обслуживали посетителей за вынесенными на улицу столиками.

"Я не знаю деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определенно подстригся и он также сходил выпить в субботу вечером", - сказал журналистам в понедельник представитель, уточнив, что Джонсон посетил паб неподалеку от загородной резиденции "Чекерс".

Как ожидается, публика увидит новую стрижку Джонсона в понедельник во второй половине дня: у премьера запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать СМИ.

Лидер оппозиции лейборист Кир Стармер направился в парикмахерскую сразу после снятия запрета - в субботу утром. Свою фотографию в кресле цирюльника он разместил в Twitter , снабдив ее подписью "наконец-то!".