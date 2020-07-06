https://ria.ru/20200706/1573962477.html
Премьер Британии подстригся и сходил в паб после ослабления карантина
Премьер Великобритании Борис Джонсон подстригся и посетил паб в минувшие выходные, сообщил официальный представитель канцелярии правительства. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:00
2020-07-06T16:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кир стармер, коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Премьер Великобритании Борис Джонсон
подстригся и посетил паб в минувшие выходные, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Правительство разрешило возобновить с субботы, 4 июля, прерванную с конца марта работу пабов и ресторанов, также начали работать парикмахерские. Из-за тяжелой экономической ситуации открыться в первый день смогли немногие заведения - в основном они продавали еду и напитки на вынос или обслуживали посетителей за вынесенными на улицу столиками.
"Я не знаю деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определенно подстригся и он также сходил выпить в субботу вечером", - сказал журналистам в понедельник представитель, уточнив, что Джонсон посетил паб неподалеку от загородной резиденции "Чекерс".
Как ожидается, публика увидит новую стрижку Джонсона в понедельник во второй половине дня: у премьера запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать СМИ.
Лидер оппозиции лейборист Кир Стармер
направился в парикмахерскую сразу после снятия запрета - в субботу утром. Свою фотографию в кресле цирюльника он разместил в Twitter
, снабдив ее подписью "наконец-то!".
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