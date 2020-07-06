В КБР рассказали о господдержке аграрного сектора

НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Аграрии Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года получили около 1,2 миллиарда рублей в качестве господдержки на развитие отрасли, это чуть больше половины от всех средств, запланированных на 2020 год, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

"По состоянию на 2 июля на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии направлено порядка 1,2 миллиарда рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета - около 1,1 миллиарда, из бюджета республики – более 82 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это составляет почти 52% от запланированного лимита на развитие сельхозотрасли республики на текущий год. Кроме того, данный показатель освоения бюджетных средств – лучший среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, он также выше среднего показателя по России.

"Господдержку получили подотрасли растениеводства и животноводства, бюджетные средства направлены на возмещение процентов по инвестиционным кредитам и по кредитам малым формам хозяйствования, идет финансирование мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры и созданию современного облика сельских территорий", - отмечает минсельхоз.

По его данным, также господдержка оказывается фермерам, сельхозкооперации и развитию мелиорации.