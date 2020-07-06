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В КБР рассказали о господдержке аграрного сектора
Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года получили около 1,2 миллиарда рублей в качестве господдержки на развитие отрасли, это чуть больше половины от... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:55
кабардино-балкарская республика (кбр)
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кабардино-балкарская республика (кбр), экономика

В КБР рассказали о господдержке аграрного сектора

15:55 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года получили около 1,2 миллиарда рублей в качестве господдержки на развитие отрасли, это чуть больше половины от всех средств, запланированных на 2020 год, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
"По состоянию на 2 июля на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии направлено порядка 1,2 миллиарда рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета - около 1,1 миллиарда, из бюджета республики – более 82 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что это составляет почти 52% от запланированного лимита на развитие сельхозотрасли республики на текущий год. Кроме того, данный показатель освоения бюджетных средств – лучший среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, он также выше среднего показателя по России.
"Господдержку получили подотрасли растениеводства и животноводства, бюджетные средства направлены на возмещение процентов по инвестиционным кредитам и по кредитам малым формам хозяйствования, идет финансирование мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры и созданию современного облика сельских территорий", - отмечает минсельхоз.
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По его данным, также господдержка оказывается фермерам, сельхозкооперации и развитию мелиорации.
"В целом на развитие АПК республики в текущем году планируется направить не менее 2,2 миллиарда рублей бюджетных средств, что на 15% больше, чем в прошлом году. Благодаря этому наши аграрии внедряют современные способы производства, повышая ее конкурентные качества и расширяя тем самым рынки сбыта, в том числе на экспорт", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства КБР Хасана Сижажева.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Экономика
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