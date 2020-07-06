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ОП составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах
Общественная палата РФ составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах, при корректировке законов в соответствии с новой конституцией нужно учесть... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:53
2020-07-06T15:53
елена тополева-солдунова
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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елена тополева-солдунова, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Общественная палата РФ составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах, при корректировке законов в соответствии с новой конституцией нужно учесть развитие некоммерческих организаций на локальном уровне, сообщила председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова
.
"Общественная палата будет делать свой собственный рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах", - рассказала Тополева-Солдунова на круглом столе "Перспективы конституционной новации об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики".
С пожеланиями изменений в области поддержки некоммерческого сектора, по словам члена ОП, обращаются как представители НКО, так и представители власти. Фиксируется усиление взаимодействия и взаимной поддержки.
"Если говорить о законодательстве, очень важно, чтобы в законах уже, которые мы будем принимать в развитие этой статьи (конституции - ред.), речь шла не только о федеральном уровне, но и о региональном, и муниципальном", - отметила Тополева-Солдунова.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля. В частности, в конституцию вошла поправка о роли гражданского общества.