ОП составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах, при корректировке законов в соответствии с новой конституцией нужно учесть развитие некоммерческих организаций на локальном уровне, сообщила председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественная палата РФ составит рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах, при корректировке законов в соответствии с новой конституцией нужно учесть развитие некоммерческих организаций на локальном уровне, сообщила председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова

"Общественная палата будет делать свой собственный рейтинг развития некоммерческого сектора в регионах", - рассказала Тополева-Солдунова на круглом столе "Перспективы конституционной новации об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики".

С пожеланиями изменений в области поддержки некоммерческого сектора, по словам члена ОП, обращаются как представители НКО, так и представители власти. Фиксируется усиление взаимодействия и взаимной поддержки.

"Если говорить о законодательстве, очень важно, чтобы в законах уже, которые мы будем принимать в развитие этой статьи (конституции - ред.), речь шла не только о федеральном уровне, но и о региональном, и муниципальном", - отметила Тополева-Солдунова.