Житель Марий Эл получил 19 лет тюрьмы за убийство таксиста в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Марий Эл Евгения Петрова за убийство таксиста и угон его автомобиля, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Петрову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 17 сентября 2019 года подозреваемый вызвал такси через приложение и приехал в гости к подруге, проживающей в Казани. Спустя некоторое время молодые люди решили съездить развлечься, мужчина вновь вызвал такси с тем же водителем. Во время поездки возле села Шигали Высокогорского района девушка попросила остановить машину и, выйдя из нее, зашла в лесопосадку. В этот время, по данным следствия, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и, воспользовавшись тем, что водитель повернулся к нему спиной, нанес несколько ударов.
Потерпевший смог вырваться и убежать в лес, где позднее скончался. Тело 31-летнего мужчины с семью ножевыми ранениями было обнаружено 19 сентярбя. Подозреваемый, по версии следствия, посадил подругу в машину и уехал в Волжск. Девушке удалось сбежать, вернуться в Казань и сообщить о случившимся в полицию. В результате подозреваемого задержали у нее на квартире, когда мужчина вернулся за ней.
Следствие также установило, что когда обвиняемый возвращался в Казань, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на автомобиле убитого в Зеленодольском районе.