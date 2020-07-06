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Житель Марий Эл получил 19 лет тюрьмы за убийство таксиста в Татарстане
Верховный суд Татарстана в понедельник приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Марий Эл Евгения Петрова за убийство таксиста и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
республика марий эл
высокогорский район
республика татарстан (татарстан)
волжск
казань
происшествия
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высокогорский район
республика татарстан (татарстан)
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республика марий эл, высокогорский район, республика татарстан (татарстан), волжск, казань, происшествия

Житель Марий Эл получил 19 лет тюрьмы за убийство таксиста в Татарстане

15:50 06.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КАЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Марий Эл Евгения Петрова за убийство таксиста и угон его автомобиля, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Петрову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 17 сентября 2019 года подозреваемый вызвал такси через приложение и приехал в гости к подруге, проживающей в Казани. Спустя некоторое время молодые люди решили съездить развлечься, мужчина вновь вызвал такси с тем же водителем. Во время поездки возле села Шигали Высокогорского района девушка попросила остановить машину и, выйдя из нее, зашла в лесопосадку. В этот время, по данным следствия, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и, воспользовавшись тем, что водитель повернулся к нему спиной, нанес несколько ударов.
Потерпевший смог вырваться и убежать в лес, где позднее скончался. Тело 31-летнего мужчины с семью ножевыми ранениями было обнаружено 19 сентярбя. Подозреваемый, по версии следствия, посадил подругу в машину и уехал в Волжск. Девушке удалось сбежать, вернуться в Казань и сообщить о случившимся в полицию. В результате подозреваемого задержали у нее на квартире, когда мужчина вернулся за ней.
Следствие также установило, что когда обвиняемый возвращался в Казань, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на автомобиле убитого в Зеленодольском районе.
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Республика Марий ЭлВысокогорский районРеспублика Татарстан (Татарстан)ВолжскКазаньПроисшествия
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