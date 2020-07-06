В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 05.07.2020 зарегистрировано 16 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 1860 случаев заболевания, 790 человек выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в области - 1,0 в областном центре Благовещенске - 0,8, в Октябрьском районе - 2,0.
Показатель тестирования - 238,7 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.