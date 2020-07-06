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В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск

В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16

15:49 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 05.07.2020 зарегистрировано 16 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 1860 случаев заболевания, 790 человек выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в области - 1,0 в областном центре Благовещенске - 0,8, в Октябрьском районе - 2,0.
Показатель тестирования - 238,7 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенск
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