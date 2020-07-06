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Минсельхоз предложил поддержать коневодство через рекламу скачек
Минсельхоз РФ предлагает расширить перечень случаев, в которых допускается размещение и распространение рекламы, чтобы сохранить ипподромы и коневодство в РФ,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:44
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз предложил поддержать коневодство через рекламу скачек

15:44 06.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСкачки на Пятигорском ипподроме
Скачки на Пятигорском ипподроме
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Скачки на Пятигорском ипподроме. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает расширить перечень случаев, в которых допускается размещение и распространение рекламы, чтобы сохранить ипподромы и коневодство в РФ, следует из законопроекта, размещенного на портале regulation.gov.ru.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О рекламе" предлагается расширить перечень случаев, в которых допускаются размещение, распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в тотализаторах, а также установить, что ограничение на использование образов людей и животных не распространяется на рекламу основанных на риске игр, пари, осуществляемых АО "Росипподромы", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Помимо использования образов людей и животных, предлагается расширить возможности размещения рекламы за счет трансляции в прямом эфире или в записи соревнований на ипподромах, ее публикации в изданиях, посвященных коневодству, а также указания эмблем организаторов азартных игр как на территориях объектов спорта, ипподромов и конюшен, так и на спортивной форме, экипировке и снаряжении лошадей.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлияет на достижение целей госпрограмм, указывают авторы законопроекта. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение изменений в закон обусловлено необходимостью поддержки АО "Росипподромы" "в целях сохранения ипподромов и создания системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства".
В частности, указывается на снижение доходов госкомпании в связи с ростом себестоимости предоставляемых услуг из-за увеличения расходов на естественные монополии и уплату налогов. Между тем, эти доходы могли бы быть направлены на развитие, а также модернизацию и реконструкцию, в связи с тем, что переданный имущественный комплекс требует обновления, отмечается в документе.
АО "Российские ипподромы" создано в 2011 году на базе "Центрального московского ипподрома" для дальнейшего объединения ипподромов России и 27 государственных заводских конюшен. Компания находится в федеральной собственности, ее приоритетными направлениями деятельности является развитие национальной коневодческой индустрии, обеспечение сохранения и развития ипподромов и племенных заводов в РФ, создание условий для функционирования системы национального конного тотализатора.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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