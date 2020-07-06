Минсельхоз предложил поддержать коневодство через рекламу скачек

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает расширить перечень случаев, в которых допускается размещение и распространение рекламы, чтобы сохранить ипподромы и коневодство в РФ, следует из законопроекта, размещенного на портале regulation.gov.ru

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О рекламе" предлагается расширить перечень случаев, в которых допускаются размещение, распространение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в тотализаторах, а также установить, что ограничение на использование образов людей и животных не распространяется на рекламу основанных на риске игр, пари, осуществляемых АО "Росипподромы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо использования образов людей и животных, предлагается расширить возможности размещения рекламы за счет трансляции в прямом эфире или в записи соревнований на ипподромах, ее публикации в изданиях, посвященных коневодству, а также указания эмблем организаторов азартных игр как на территориях объектов спорта, ипподромов и конюшен, так и на спортивной форме, экипировке и снаряжении лошадей.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлияет на достижение целей госпрограмм, указывают авторы законопроекта. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение изменений в закон обусловлено необходимостью поддержки АО "Росипподромы" "в целях сохранения ипподромов и создания системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства".

В частности, указывается на снижение доходов госкомпании в связи с ростом себестоимости предоставляемых услуг из-за увеличения расходов на естественные монополии и уплату налогов. Между тем, эти доходы могли бы быть направлены на развитие, а также модернизацию и реконструкцию, в связи с тем, что переданный имущественный комплекс требует обновления, отмечается в документе.