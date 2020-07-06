https://ria.ru/20200706/1573961086.html
Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища
Следователи в городе Якутске начали проверку после обнаружения несанкционированного кладбища, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:35
2020-07-06T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
киргизия
якутск
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200325/1569113291.html
1
таджикистан
киргизия
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1400x0_80_0_0_45aefd7cffedddf7b953e741fa53db13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, киргизия, якутск, происшествия