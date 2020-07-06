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Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища
Следователи в городе Якутске начали проверку после обнаружения несанкционированного кладбища, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
киргизия
якутск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, киргизия, якутск, происшествия

Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища

15:35 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Следователи в городе Якутске начали проверку после обнаружения несанкционированного кладбища, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Анна Колесник.
"Следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка… в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе Птицефабрики города Якутска, обнаружены захоронения с пятью могилами, из них три могилы без надгробий. Личности двух захороненных лиц установлены, по трем другим проводятся мероприятия по их установлению", - отметила Колесник в релизе.
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на МУП "Ритуал", удалось установить имена двух захороненных - это уроженцы Таджикистана и Киргизии. Личности остальных пока не известны. Руководители национальных общин выясняют все обстоятельства дела.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТаджикистанКиргизияЯкутскПроисшествия
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