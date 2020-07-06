https://ria.ru/20200706/1573960984.html
У Морриконе была неповторимая романтическая интонация, заявил Мацуев
У композитора Эннио Морриконе была неповторимая романтическая интонация, музыкальная культура понесли огромную утрату, сообщил РИА Новости пианист Денис Мацуев, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:34
2020-07-06T15:34
культура
эннио морриконе
денис мацуев
рим
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эннио морриконе, денис мацуев, рим
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
У композитора Эннио Морриконе
была неповторимая романтическая интонация, музыкальная культура понесли огромную утрату, сообщил РИА Новости пианист Денис Мацуев
, который был лично знаком с Морриконе.
Ранее стало известно, что Морриконе скончался в ночь на понедельник в Риме
на 92-м году жизни.
"Ушла целая эпоха, целая глыба, композитор со своей интонацией, неповторимой, романтической. Автор шедевров не только в киномузыке, хотя, конечно, именно киномузыка благодаря Морриконе вознеслась на очень большую высоту... И что самое удивительное, он писал до самого конца в потрясающей форме, и его темы рождались действительно сверху, потому что это божий дар - писать такую музыку. Абсолютно ни с кем не спутаешь его интонацию. Знаете, когда начинался фильм, начинала звучать музыка, еще до титров ты понимал, что это музыка Морриконе", - сообщил Мацуев.
Собеседник агентства добавил, что ему посчастливилось быть знакомым с Морриконе, они несколько раз встречались на фестивале в Каннах, Морриконе также посещал концерт Мацуева.
"Он был абсолютно простой человек, и для меня это еще раз подтверждает гипотезу: чем выше человек по таланту, тем проще и доступнее, и с потрясающим чувством юмора. Безусловно, музыкальная и киноиндустрия, музыкальная культура понесли огромную утрату", - заключил Мацуев.