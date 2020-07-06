Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200706/1573960984.html
У Морриконе была неповторимая романтическая интонация, заявил Мацуев
У композитора Эннио Морриконе была неповторимая романтическая интонация, музыкальная культура понесли огромную утрату, сообщил РИА Новости пианист Денис Мацуев, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:34
культура
эннио морриконе
денис мацуев
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573935427_0:0:2932:1649_1400x0_80_0_0_2122314d98b4705d687353e57ab2adbd.jpg
https://ria.ru/20200706/1573953939.html
https://ria.ru/20200706/1573940886.html
рим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573935427_0:0:2932:1649_1400x0_80_0_0_2122314d98b4705d687353e57ab2adbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573935427_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_0628d37ed7252adb36778f0561ec8724.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573935427_450:0:2498:2048_1400x0_80_0_0_870971095949ecefe29cac6a9587fb65.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эннио морриконе, денис мацуев, рим

У Морриконе была неповторимая романтическая интонация, заявил Мацуев

15:34 06.07.2020
172
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор Эннио Морриконе
Композитор Эннио Морриконе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Композитор Эннио Морриконе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У композитора Эннио Морриконе была неповторимая романтическая интонация, музыкальная культура понесли огромную утрату, сообщил РИА Новости пианист Денис Мацуев, который был лично знаком с Морриконе.
Ранее стало известно, что Морриконе скончался в ночь на понедельник в Риме на 92-м году жизни.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
Вчера, 14:49Культура
Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
"Ушла целая эпоха, целая глыба, композитор со своей интонацией, неповторимой, романтической. Автор шедевров не только в киномузыке, хотя, конечно, именно киномузыка благодаря Морриконе вознеслась на очень большую высоту... И что самое удивительное, он писал до самого конца в потрясающей форме, и его темы рождались действительно сверху, потому что это божий дар - писать такую музыку. Абсолютно ни с кем не спутаешь его интонацию. Знаете, когда начинался фильм, начинала звучать музыка, еще до титров ты понимал, что это музыка Морриконе", - сообщил Мацуев.
Собеседник агентства добавил, что ему посчастливилось быть знакомым с Морриконе, они несколько раз встречались на фестивале в Каннах, Морриконе также посещал концерт Мацуева.
"Он был абсолютно простой человек, и для меня это еще раз подтверждает гипотезу: чем выше человек по таланту, тем проще и доступнее, и с потрясающим чувством юмора. Безусловно, музыкальная и киноиндустрия, музыкальная культура понесли огромную утрату", - заключил Мацуев.
Итальянский композитор Эннио Морриконе
Вчера, 14:34
Эннио Морриконе — последний мелодист и легенда киномузыки
800100
Обсудить 0
КультураЭннио МорриконеДенис МацуевРим
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища
Собор Святой Софии в Стамбуле
Турция пытается вернуть мир в Средневековье, заявил Затулин
Заседание Совета глав государств-участников СНГ
Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск
Сотрудник лаборатории
В НАО продлили режим повышенной готовности
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Общественная палата ожидает корректировки законодательства об НКО
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Посол Ирана надеется на скорую встречу лидеров астанинского формата
Загреб, Хорватия
Политолог оценил результаты выборов в Хорватии
Скачки на Пятигорском ипподроме
Минсельхоз предложил поддержать коневодство через рекламу скачек
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании при крушении вертолета погибли два человека
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий эксперт оценил решение Дании по "Северному потоку — 2"
Полицейский
Мальчика, которого мать бросила в парке в Москве, передадут бабушке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния