У Морриконе была неповторимая романтическая интонация, заявил Мацуев

"Ушла целая эпоха, целая глыба, композитор со своей интонацией, неповторимой, романтической. Автор шедевров не только в киномузыке, хотя, конечно, именно киномузыка благодаря Морриконе вознеслась на очень большую высоту... И что самое удивительное, он писал до самого конца в потрясающей форме, и его темы рождались действительно сверху, потому что это божий дар - писать такую музыку. Абсолютно ни с кем не спутаешь его интонацию. Знаете, когда начинался фильм, начинала звучать музыка, еще до титров ты понимал, что это музыка Морриконе", - сообщил Мацуев.