Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием и пригласил его на саммит ЕАЭС, который пройдет в октябре в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июля. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни (ранее сообщалось о положительном тесте на коронавирус – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лукашенко и Назарбаев обсудили развитие белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействие в формате ЕАЭС: Белоруссия председательствует в организации в этом году.
"Президент Беларуси и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске", - проинформировали в пресс-службе.
По ее данным, стороны "обсудили во время беседы и общую ситуацию в Беларуси и Казахстане". "Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны", - заявили в пресс-службе белорусского лидера. Глава белорусского государства в свою очередь адресовал приветствие президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
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