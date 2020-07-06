Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск

"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июля. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни (ранее сообщалось о положительном тесте на коронавирус – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко и Назарбаев обсудили развитие белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействие в формате ЕАЭС: Белоруссия председательствует в организации в этом году.

"Президент Беларуси и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске", - проинформировали в пресс-службе.