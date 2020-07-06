Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573960901.html
Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием и пригласил его на саммит ЕАЭС,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:33
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
нурсултан назарбаев
александр лукашенко
минск
белоруссия
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/130286/10/1302861002_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_29507f79280d376ca8b799c5cb3bf241.jpg
https://ria.ru/20200706/1573959874.html
минск
белоруссия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/130286/10/1302861002_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_29507f79280d376ca8b799c5cb3bf241.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/130286/10/1302861002_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_f078f084326761d33f6272a521d1846b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/130286/10/1302861002_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_4f949d3e717ef9b59c78b8ac5ce35eba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, нурсултан назарбаев, александр лукашенко, минск, белоруссия, казахстан, в мире

Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск

15:33 06.07.2020
305
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств-участников СНГ
Заседание Совета глав государств-участников СНГ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием и пригласил его на саммит ЕАЭС, который пройдет в октябре в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся 6 июля. Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни (ранее сообщалось о положительном тесте на коронавирус – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Лукашенко и Назарбаев обсудили развитие белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействие в формате ЕАЭС: Белоруссия председательствует в организации в этом году.
"Президент Беларуси и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске", - проинформировали в пресс-службе.
По ее данным, стороны "обсудили во время беседы и общую ситуацию в Беларуси и Казахстане". "Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны", - заявили в пресс-службе белорусского лидера. Глава белорусского государства в свою очередь адресовал приветствие президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 15:18
Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем
410008
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзНурсултан НазарбаевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
Турция пытается вернуть мир в Средневековье, заявил Затулин
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Посол Ирана надеется на скорую встречу лидеров астанинского формата
Композитор Эннио Морриконе
У Морриконе была неповторимая романтическая интонация, заявил Мацуев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий эксперт оценил решение Дании по "Северному потоку — 2"
Сотрудник лаборатории
В НАО продлили режим повышенной готовности
Загреб, Хорватия
Политолог оценил результаты выборов в Хорватии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом
Глава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР обсудил с послом США причины замедления переговоров с Молдавией
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Общественная палата ожидает корректировки законодательства об НКО
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
Скачки на Пятигорском ипподроме
Минсельхоз предложил поддержать коневодство через рекламу скачек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния