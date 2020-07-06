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Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник встретился с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и поздравил его с 80-летием, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:22
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
карим масимов
казахстан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, карим масимов, казахстан, в мире

Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем

15:22 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник встретился с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и поздравил его с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-президента.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев, у которого ранее был диагностирован коронавирус, 3 июля в обращении к казахстанцам сообщил о своем выздоровлении и о том, что приступает к полноценной работе.
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"Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы (лидера нации - ред). Он – великий сын казахского народа... Это действительно великий человек, и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями", - сказал Токаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Президент Казахстана также отметил высокий международный авторитет Назарбаева.
"Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие - это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству", - сказал Токаев.
С 80-летним юбилеем Назарбаева вместе с Токаевым поздравили председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и председатель правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.
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Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКарим МасимовКазахстанВ мире
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