Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем

АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник встретился с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и поздравил его с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-президента.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев, у которого ранее был диагностирован коронавирус, 3 июля в обращении к казахстанцам сообщил о своем выздоровлении и о том, что приступает к полноценной работе.

"Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы (лидера нации - ред). Он – великий сын казахского народа... Это действительно великий человек, и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями", - сказал Токаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана также отметил высокий международный авторитет Назарбаева.

"Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие - это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству", - сказал Токаев.