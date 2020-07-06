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В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
Общественную приемную украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные облили... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:15
верховная рада украины
днепропетровская область
полтава
краматорск
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
верховная рада украины, днепропетровская область, полтава, краматорск, в мире

В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"

15:15 06.07.2020
160
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Общественную приемную украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные облили краской, повредили вывеску и фасад здания, сообщила в понедельник руководитель приемной Татьяна Чередник.
Ранее сообщения о нападениях на приемные партии "Оппозиционная платформа" поступали из Краматорска, Киева, Харькова и Полтавы.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
3 июля, 18:28
В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа" бросили гранату
"В ночь с 5 на 6 июля совершено нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Каменское. В результате нападения были повреждены вывеска, роллеты и фасад здания. Злоумышленники разрисовали вход в офис провокационными надписями, облили стены краской и зеленкой", - написала Чередник на своей странице в Facebook.
Она также сообщила, что подала заявление в полицию.
Ранее в июне местное харьковское издание "057.ua" сообщило, что члены партий "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг возле офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России.
Третьего июля "Оппозиционная платформа" инициировала в Верховной раде законопроект о запрете деятельности всех радикальных националистических организаций на Украине. В партии считают, что власти "обязаны пресечь терроризм", иначе с их молчаливого согласия "радикалы разорвут страну", и Украина исчезнет с мировой политической карты как демократическое свободное государство.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Автомобиль полиции в Киеве
30 июня, 15:06
"Оппозиционная платформа" сообщила о нападении на приемную партии в Киеве
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Верховная Рада УкраиныДнепропетровская областьПолтаваКраматорскВ мире
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