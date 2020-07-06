В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"

"В ночь с 5 на 6 июля совершено нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Каменское. В результате нападения были повреждены вывеска, роллеты и фасад здания. Злоумышленники разрисовали вход в офис провокационными надписями, облили стены краской и зеленкой", - написала Чередник на своей странице в Facebook.