В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Общественную приемную украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городе Каменское Днепропетровской области неизвестные облили краской, повредили вывеску и фасад здания, сообщила в понедельник руководитель приемной Татьяна Чередник.
Ранее сообщения о нападениях на приемные партии "Оппозиционная платформа" поступали из Краматорска, Киева, Харькова и Полтавы.
"В ночь с 5 на 6 июля совершено нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Каменское. В результате нападения были повреждены вывеска, роллеты и фасад здания. Злоумышленники разрисовали вход в офис провокационными надписями, облили стены краской и зеленкой", - написала Чередник на своей странице в Facebook.
Она также сообщила, что подала заявление в полицию.
Ранее в июне местное харьковское издание "057.ua" сообщило, что члены партий "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг возле офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России.
Третьего июля "Оппозиционная платформа" инициировала в Верховной раде законопроект о запрете деятельности всех радикальных националистических организаций на Украине. В партии считают, что власти "обязаны пресечь терроризм", иначе с их молчаливого согласия "радикалы разорвут страну", и Украина исчезнет с мировой политической карты как демократическое свободное государство.
* Запрещенная в России экстремистская организация.