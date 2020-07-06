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Распространение нового коронавируса
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Подмосковье направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана бороться с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:56
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
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здоровье - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Подмосковье направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

15:07 06.07.2020 (обновлено: 15:56 06.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана бороться с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона.
"Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Всего оказывать помощь направлены 26 ведущих врачей Подмосковья из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные ковидные госпитали, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)КазахстанОбщество
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