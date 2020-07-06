Подмосковье направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана бороться с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона.
"Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Всего оказывать помощь направлены 26 ведущих врачей Подмосковья из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные ковидные госпитали, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.