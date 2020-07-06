В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала итоги проверки того, как в 2019 году исполняли бюджет Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет , Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова . Аудиторы выяснили, что до 82% государственного финансирования эти вузы тратят на выплату зарплат преподавателям и налогов, поэтому денег на развитие у них практически не остается.

Как отметили в пресс-службе, общее бюджетное финансирование МГУ в 2020 году составляет 19 миллиардов рублей. В составе этой суммы - субсидия на реализацию государственного задания, иные средства, включая субсидию (так называемая "субсидия на иные цели") по реализации Программ развития МГУ, которая составляет 0,89 миллиарда рублей или около 4,7% общей суммы выделенной из бюджета.

В МГУ рассказали, что используют полученные средства на закупку учебно-научного, научно-исследовательского и инженерного оборудования, а также на поддержку развития новых научных и образовательных направление, развитие научных исследований, создание лабораторий для молодых исследователей, повышение публикационной активности сотрудников. Эта деятельность, по их словам, полностью соответствует Программе развития, утвержденной правительством РФ.

В вузе также добавили, что МГУ вкладывает значительные внебюджетные средства в развитие. В 2010-2020 годах внебюжетные затраты МГУ на развитие запланированы на уровне более 57 миллиардов рублей при бюджетном финансировании около 11,6 миллиардов рублей за тот же период. Внебюджетное софинансирование в значительной степени в этот период включает средства МГУ, затраченные развитие инфраструктуры.

Пресс-служба отмечает, что доля бюджетных средств, выделяемых МГУ и СПбГУ на цели развития, существенно меньше, чем в ряде периодов. Так, например, в 2010-2012 годах МГУ и СПбГУ было выделено по пять миллиардов рублей. Они позволили закупить большие объемы научно-исследовательского и учебно-научного оборудования, которое в значительной степени не производится в РФ. Выделяемые средства на развитие в текущем периоде с учетом курсовой разницы существенно снизились. Кроме того, в том периоде общий бюджет МГУ был существенно ниже, чем сейчас.

В МГУ также подтвердили, что субсидия на реализацию государственного задания, являющаяся основной долей бюджетного финансирования вузов РФ, тратится вузами главным образом на выплату зарплат и уплату налогов.

"Ряд вузов (в частности, МГУ) не получают полного объема субсидии (этот факт отмечается в пресс-релизе и заключении СП), что требует от МГУ с целью выполнения установленных показателей расходовать и внебюджетные средства на заработную плату и иные обязательные отчисления, которые в иной ситуации вуз мог бы использовать на стимулирование процессов развития", - добавляют в МГУ.

Как уточняют в вузе, Счетная палата также отметила существенный рост МГУ в международных рейтингах вузов и факт полного использования средств Программы развития в 2019 году, замечаний в заключении палаты по Программе развития МГУ нет.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира по совокупному критерию показателей по версиям международных рейтингов. В академическом рейтинге 500 лучших университетов мира (ARWU) МГУ улучшил позиции, заняв 87-е место (поднявшись на шесть мест по сравнению с результатом 2017 года).

По версии глобального рейтинга университетов QS-2020 (QS World university rankings 2020) МГУ находится на 74 месте, что на 40 позиций выше результата 2017 года. В 2019 году МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 12 отдельным предметам и направлениям по версии рейтинга QS World University Rankings by Subject.