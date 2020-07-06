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В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:54
мгу имени м. в. ломоносова
санкт-петербургский государственный университет
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, общество

В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза

14:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМГУ
МГУ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Счетная палата РФ опубликовала итоги проверки того, как в 2019 году исполняли бюджет Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Аудиторы выяснили, что до 82% государственного финансирования эти вузы тратят на выплату зарплат преподавателям и налогов, поэтому денег на развитие у них практически не остается.
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Как отметили в пресс-службе, общее бюджетное финансирование МГУ в 2020 году составляет 19 миллиардов рублей. В составе этой суммы - субсидия на реализацию государственного задания, иные средства, включая субсидию (так называемая "субсидия на иные цели") по реализации Программ развития МГУ, которая составляет 0,89 миллиарда рублей или около 4,7% общей суммы выделенной из бюджета.
В МГУ рассказали, что используют полученные средства на закупку учебно-научного, научно-исследовательского и инженерного оборудования, а также на поддержку развития новых научных и образовательных направление, развитие научных исследований, создание лабораторий для молодых исследователей, повышение публикационной активности сотрудников. Эта деятельность, по их словам, полностью соответствует Программе развития, утвержденной правительством РФ.
В вузе также добавили, что МГУ вкладывает значительные внебюджетные средства в развитие. В 2010-2020 годах внебюжетные затраты МГУ на развитие запланированы на уровне более 57 миллиардов рублей при бюджетном финансировании около 11,6 миллиардов рублей за тот же период. Внебюджетное софинансирование в значительной степени в этот период включает средства МГУ, затраченные развитие инфраструктуры.
Пресс-служба отмечает, что доля бюджетных средств, выделяемых МГУ и СПбГУ на цели развития, существенно меньше, чем в ряде периодов. Так, например, в 2010-2012 годах МГУ и СПбГУ было выделено по пять миллиардов рублей. Они позволили закупить большие объемы научно-исследовательского и учебно-научного оборудования, которое в значительной степени не производится в РФ. Выделяемые средства на развитие в текущем периоде с учетом курсовой разницы существенно снизились. Кроме того, в том периоде общий бюджет МГУ был существенно ниже, чем сейчас.
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В МГУ также подтвердили, что субсидия на реализацию государственного задания, являющаяся основной долей бюджетного финансирования вузов РФ, тратится вузами главным образом на выплату зарплат и уплату налогов.
"Ряд вузов (в частности, МГУ) не получают полного объема субсидии (этот факт отмечается в пресс-релизе и заключении СП), что требует от МГУ с целью выполнения установленных показателей расходовать и внебюджетные средства на заработную плату и иные обязательные отчисления, которые в иной ситуации вуз мог бы использовать на стимулирование процессов развития", - добавляют в МГУ.
Как уточняют в вузе, Счетная палата также отметила существенный рост МГУ в международных рейтингах вузов и факт полного использования средств Программы развития в 2019 году, замечаний в заключении палаты по Программе развития МГУ нет.
В пресс-службе напомнили, что в 2019 году МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира по совокупному критерию показателей по версиям международных рейтингов. В академическом рейтинге 500 лучших университетов мира (ARWU) МГУ улучшил позиции, заняв 87-е место (поднявшись на шесть мест по сравнению с результатом 2017 года).
По версии глобального рейтинга университетов QS-2020 (QS World university rankings 2020) МГУ находится на 74 месте, что на 40 позиций выше результата 2017 года. В 2019 году МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 12 отдельным предметам и направлениям по версии рейтинга QS World University Rankings by Subject.
В рейтинге университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (The Emerging Economies University Rankings), МГУ имени М.В. Ломоносова занял 5-ое место и стал единственным российским вузом в первой десятке."
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