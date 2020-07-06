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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 25,8 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 25,8 тысячи, при этом выздоровели более 20 тысяч... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:54
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РИА Новости
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353
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В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 25,8 тысячи

14:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 25,8 тысячи, при этом выздоровели более 20 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 180 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 25 816 случаев заражения COVID-19. Умерло 1389 человек. Выздоровело 20 174 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 11 047 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1298 человек, из них 75 - в обсерваторе, 554 - на самоизоляции, 669 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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