В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 25,8 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 25,8 тысячи, при этом выздоровели более 20 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 180 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 25 816 случаев заражения COVID-19. Умерло 1389 человек. Выздоровело 20 174 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 11 047 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1298 человек, из них 75 - в обсерваторе, 554 - на самоизоляции, 669 - контактные.