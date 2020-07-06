Бывшего полицейского будут судить за фальсификацию дела о наркотиках

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-полицейского в Приамурье будут судить за взятку, фальсификацию доказательств по уголовному делу и последующему привлечению заведомого невиновного человека к уголовной ответственности, сообщает СУСК РФ по Экс-полицейского в Приамурье будут судить за взятку, фальсификацию доказательств по уголовному делу и последующему привлечению заведомого невиновного человека к уголовной ответственности, сообщает СУСК РФ по Амурской области

Ранее уголовное дело возбудили в отношении старшего следователя отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела МО МВД России "Бурейский". Как сообщает СУСК, подозреваемый в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотического средства, зная о наличии достаточных доказательств вины гражданина, получил от него взятку в крупном размере, "в виде оказания ему услуги имущественного характера на сумму 200 тысяч рублей". Подозреваемого задержали.

"Бурейским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника МО МВД России "Бурейский" ... В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Бурейского района , уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в 2018 году получил от местного жителя взятку в виде приобретения у него автомобиля по заниженной цене (разница с рыночной стоимостью составила 174 тысячи рублей) и неопределенного периода рассрочки по его оплате. За данное вознаграждение обвиняемый вынес заведомо незаконное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении указанного мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, обвиняемый сфальсифицировал доказательства по уголовному делу и привлек к ответственности заведомо невиновное лицо.