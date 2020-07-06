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Бывшего полицейского будут судить за фальсификацию дела о наркотиках
Экс-полицейского в Приамурье будут судить за взятку, фальсификацию доказательств по уголовному делу и последующему привлечению заведомого невиновного человека к РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:34
амурская область
бурейский район
происшествия
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амурская область
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РИА Новости
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353
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амурская область, бурейский район, происшествия

Бывшего полицейского будут судить за фальсификацию дела о наркотиках

14:34 06.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-полицейского в Приамурье будут судить за взятку, фальсификацию доказательств по уголовному делу и последующему привлечению заведомого невиновного человека к уголовной ответственности, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении старшего следователя отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела МО МВД России "Бурейский". Как сообщает СУСК, подозреваемый в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотического средства, зная о наличии достаточных доказательств вины гражданина, получил от него взятку в крупном размере, "в виде оказания ему услуги имущественного характера на сумму 200 тысяч рублей". Подозреваемого задержали.
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"Бурейским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника МО МВД России "Бурейский" ... В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Бурейского района, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в 2018 году получил от местного жителя взятку в виде приобретения у него автомобиля по заниженной цене (разница с рыночной стоимостью составила 174 тысячи рублей) и неопределенного периода рассрочки по его оплате. За данное вознаграждение обвиняемый вынес заведомо незаконное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении указанного мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, обвиняемый сфальсифицировал доказательства по уголовному делу и привлек к ответственности заведомо невиновное лицо.
"После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с несоблюдением ограничений и запретов, установленных федеральными законами", - добавляется в сообщении.
Наркополиция
27 июня 2019, 08:00
"Сдай друзей и пойдешь домой": как наркополицейские повышали раскрываемость
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Амурская областьБурейский районПроисшествия
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