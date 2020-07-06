Суд отложил слушание по апелляции на заочный арест Януковича

"Прокуратура де-факто сорвала сегодня (в понедельник – ред.) заседание..., и оно было перенесено на 14 июля на 16.00 (совпадает с мск)", - сказал Сердюк. По его словам, представители прокуратуры заблаговременно не предоставили в суд ряд документов - подав их с опозданием, они сорвали заседание.