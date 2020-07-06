Суд отложил слушание по апелляции на заочный арест Януковича

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" до 14 июля, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Виталий Сердюк.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля.
"Прокуратура де-факто сорвала сегодня (в понедельник – ред.) заседание..., и оно было перенесено на 14 июля на 16.00 (совпадает с мск)", - сказал Сердюк. По его словам, представители прокуратуры заблаговременно не предоставили в суд ряд документов - подав их с опозданием, они сорвали заседание.
Адвокат уточнил, что прокуратура предоставила суду свои возражения на апелляционную жалобу защиты экс-президента.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.