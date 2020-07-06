Трутнев предложил разработать новые меры поддержки в ДФО

"Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты", – передает слова Трутнева пресс-служба.