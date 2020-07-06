https://ria.ru/20200706/1573955965.html
Трутнев предложил разработать новые меры поддержки в ДФО
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предлагает разработать новые меры поддержки в рамках национальной программы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:22
2020-07-06T14:22
дальний восток
михаил мишустин
юрий трутнев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дальний восток, михаил мишустин, юрий трутнев, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
предлагает разработать новые меры поддержки в рамках национальной программы социально-экономического развития развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба полпреда.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил Трутневу лично контролировать ход подготовки нацпрограммы по развитию Дальнего Востока.
"Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты", – передает слова Трутнева пресс-служба.
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года предусматривает рост объемов строительства жилья более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям. Комплекс таких мер направлен на прекращение миграционного оттока населения с Дальнего Востока.