Власти Петербурга разъяснили статистику смертности от СOVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга РИА Новости объяснили, почему публикуемые ежедневно данные о смертности от коронавируса в городе некорректно считать суточными и сравнивать эти цифры с другими регионами.
Власти пояснили, что в статистику попадают летальные исходы, которые произошли ранее.
"Шестого июля в Петербурге зарегистрировано 44 случая смерти от новой коронавирусной инфекции: 37 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще семь на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших — 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Пациенты скончались в мае — июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания, — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, а также цирроз печени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.