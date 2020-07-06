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Власти Петербурга разъяснили статистику смертности от СOVID-19
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга РИА Новости объяснили, почему публикуемые ежедневно данные о смертности от коронавируса в городе некорректно... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Власти Петербурга разъяснили статистику смертности от СOVID-19

14:06 06.07.2020 (обновлено: 16:28 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЗВО перед проведением дезинфекции крейсера "Аврора". в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЗВО перед проведением дезинфекции крейсера Аврора. в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга РИА Новости объяснили, почему публикуемые ежедневно данные о смертности от коронавируса в городе некорректно считать суточными и сравнивать эти цифры с другими регионами.
Власти пояснили, что в статистику попадают летальные исходы, которые произошли ранее.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Так в комитете отреагировали на публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о том, что суточные данные смертей от коронавируса в Петербурге последнее время заметно выше, чем в Москве.

"Шестого июля в Петербурге зарегистрировано 44 случая смерти от новой коронавирусной инфекции: 37 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще семь на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших — 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Пациенты скончались в мае — июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания, — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, а также цирроз печени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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