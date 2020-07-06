Власти Петербурга разъяснили статистику смертности от СOVID-19

"Шестого июля в Петербурге зарегистрировано 44 случая смерти от новой коронавирусной инфекции: 37 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще семь на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших — 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Пациенты скончались в мае — июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", — говорится в сообщении.