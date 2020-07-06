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Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
Эннио Морриконе был не просто композитором — он был метакомпозитором, человеком, который символизировал собой профессию как таковую. Мы говорим "музыка в кино"... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:15
культура
музыка
жан-поль бельмондо
квентин тарантино
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музыка, жан-поль бельмондо, квентин тарантино, эннио морриконе, владимир хотиненко

Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе

14:49 06.07.2020 (обновлено: 15:15 06.07.2020)
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© REUTERS / Dylan MartinezКомпозитор и дирижер Эннио Морриконе
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
© REUTERS / Dylan Martinez
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Эннио Морриконе был не просто композитором — он был метакомпозитором, человеком, который символизировал собой профессию как таковую. Мы говорим "музыка в кино" — и мгновенно вспоминаем Морриконе.

Рожденный для музыки

Его отец был профессиональным джазовым трубачом, и Морриконе с раннего детства оказался окружен музыкой. В 12 лет поступил в консерваторию в класс самого Гоффредо Петрасси, одного из самых известных итальянских композиторов первой половины ХХ века.
Эннио понимал: чтобы стать хорошим сочинителем, надо освоить многое. Не только погрузиться в тайны гармонии, но и постичь аранжировку, да еще и неплохо играть на каком-нибудь инструменте. Он одновременно окончил консерваторию как аранжировщик, композитор и трубач.

Хороший, новый, навсегда

© AFP 2020Итальянские композиторы Эннио Морриконе и Ричард Коччианте
Итальянские композиторы Эннио Морриконе и Ричард Коччианте
© AFP 2020
Итальянские композиторы Эннио Морриконе и Ричард Коччианте
Правда, затем карьера Морриконе складывалась не слишком радужно: трубач в оркестре, позднее — аранжировщик музыки для телевидения… Спасли его спагетти-вестерны — новый и невероятно прибыльный жанр: снятые на итальянских студиях истории о мужественных ковбоях неожиданно стали невероятно популярны. Бывший одноклассник Эннио, режиссер Серджио Леоне предлагает ему написать музыку для новой картины, которая называется "За пригоршню долларов", — и Морриконе с радостью соглашается.
И вот тут срабатывает синтез талантов Морриконе — как композитор он сочиняет мелодии, которые мгновенно, буквально после первого прослушивания накрепко врезаются в память. А как аранжировщик использует весьма нетривиальные средства: колокольчики, флейту Пана, электрогитару. Эти неожиданные для киномузыки инструменты сделали свое дело: музыкальное полотно, созданное Морриконе, оказалось едва ли не интереснее самого вестерна.
© AFP 2020 / Patrick KovarikИтальянский композитор Эннио Морриконе на 43-м Каннском кинофестивале 16 мая 1990 года
Итальянский композитор Эннио Морриконе на 43 Каннском кинофестивале 16 мая 1990 года
© AFP 2020 / Patrick Kovarik
Итальянский композитор Эннио Морриконе на 43-м Каннском кинофестивале 16 мая 1990 года
Хотя тогда он выступил не под своим именем: в титрах его обозначили как Лео Николса, но первый шаг к большому экрану был сделан — начинается сотрудничество Морриконе с ведущими итальянскими кинематографистами. Его приглашают в свои проекты Бернардо Бертолуччи и Дарио Ардженто — и Эннио становится своеобразным соавтором киноработ. Он всегда скрупулезно выслушивал режиссерский замысел, задавал множество вопросов о том, какое настроение нужно передать с помощью музыки, и четко выдавал готовую мелодию, а также детально прописанное переложение.
Неудивительно, что его талант аранжировщика также оказался востребован: знаменитый лейбл RCA взял Морриконе в штат — и он сочинял для всех грандов итальянской эстрады, в том числе для Джанни Моранди и Марио Ланцы.

Профессионал

© AFP 2020 / Tiziana FabiИтальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
1 из 3
Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© AFP 2020 / Robert Atanasovski Итальянский композитор Эннио Морриконе
Итальянский композитор Эннио Морриконе
2 из 3
Итальянский композитор Эннио Морриконе
© AFP 2020 / Robert Atanasovski
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Итальянский композитор Эннио Морриконе. 2019 год

Итальянский композитор Эннио Морриконе
3 из 3

Итальянский композитор Эннио Морриконе. 2019 год

© REUTERS / Fabrizio Bensch
1 из 3
Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
2 из 3
Итальянский композитор Эннио Морриконе
© AFP 2020 / Robert Atanasovski
3 из 3

Итальянский композитор Эннио Морриконе. 2019 год

© REUTERS / Fabrizio Bensch
Естественно, на Морриконе обратил внимание Голливуд — за свою гигантскую кинокарьеру он написал музыку к четырем сотням фильмов. Причем композитор умудрялся сочетать самые разные музыкальные жанры — от джаза до рока, ощущая себя абсолютно комфортно в любой звучащей среде. Да и часто откровенно посредственные фильмы играли новыми красками только от того, что в них звучала музыка Эннио Морриконе. Ну, казалось бы, что особенного в боевике "Профессионал", кроме харизматичного Жан-Поля Бельмондо? Но великая "Chi Mai", написанная для этой ленты, стала одной из самых запоминающихся мелодий за всю историю кинематографа.
Морриконе работал и на телевидении: телесериал "Спрут", столь популярный в России, тоже не обошелся без его музыки. Один из создателей сериала Флорестано Ванчини настоял на смене композитора (для первого сезона музыку сочинил Риц Ортолани), и у каждого героя появилась своя музыкальная тема, которую Морриконе идеально вписывал в общую аранжировку.
Ему покорились и все главные музыкальные премии. В 1986-м Морриконе получил "Грэмми" за музыку к "Неприкасаемым" Брайана де Пальмы — яркой криминальной драме с Кевином Костнером, Шоном Коннери и Робертом Де Ниро в роли Аль Капоне. Его шесть раз номинировали на "Оскар" и в 2007-м вручили почетную статуэтку за вклад в кинематограф.
© AFP 2020 / Robyn Beck

Композитор Эннио Морриконе с "Оскаром" за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"

Композитор Эннио Морриконе с Оскаром за лучшую музыку к фильму Омерзительная восьмерка
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Композитор Эннио Морриконе с "Оскаром" за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"

© AFP 2020 / Robyn Beck
© AFP 2020 / Mark RalstonЭннио Морриконе принимает награду за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"
Эннио Морриконе принимает награду за лучшую музыку к фильму Омерзительная восьмерка
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Эннио Морриконе принимает награду за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"
© AFP 2020 / Mark Ralston
© AFP 2020 / Tiziana FabiКомпозитор Эннио Морриконе вручает премию Римского кинофестиваля американскому режиссеру Квентину Тарантино
Композитор Эннио Морриконе вручает премию Римского кинофестиваля американскому режиссеру Квентину Тарантино
3 из 4
Композитор Эннио Морриконе вручает премию Римского кинофестиваля американскому режиссеру Квентину Тарантино
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Композитор Эннио Морриконе (справа) и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма "Лучшее предложение" (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2013".

Композитор Эннио Морриконе (справа) и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма Лучшее предложение
4 из 4

Композитор Эннио Морриконе (справа) и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма "Лучшее предложение" (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2013".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Композитор Эннио Морриконе с "Оскаром" за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"

© AFP 2020 / Robyn Beck
2 из 4
Эннио Морриконе принимает награду за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка"
© AFP 2020 / Mark Ralston
3 из 4
Композитор Эннио Морриконе вручает премию Римского кинофестиваля американскому режиссеру Квентину Тарантино
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
4 из 4

Композитор Эннио Морриконе (справа) и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма "Лучшее предложение" (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2013".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Когда Квентин Тарантино решил исполнить давнюю мечту и воплотить на экране атмосферу спагетти-вестерна, то для сочинения музыки к "Джанго освобожденному" и "Омерзительной восьмерке" он позвал, естественно, Морриконе. "Восьмерка" принесла Морриконе второй "Оскар" в 2016-м.
Он продолжал гастролировать как дирижер, составляя программы из своих кинохитов, и не раз был гостем и в России, где успел посотрудничать с Владимиром Хотиненко на картине "72 метра". Впрочем, он не забывал и родной Рим, к которому относился с великой нежностью, — вместе с фотографом Аугусто Де Лукой даже создал книгу "Наш Рим".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомпозитор Эннио Морриконе, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и итальянская художница Франческа Леоне
Композитор Эннио Морриконе, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели и итальянская художница Франческа Леоне
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Композитор Эннио Морриконе, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и итальянская художница Франческа Леоне
Таким он останется в памяти: Эннио Морриконе — великий труженик, замечательный мелодист, невероятный аранжировщик. Его мелодии навсегда обеспечили ему место в вечности. Мы произносим "киномузыка", и в голове сразу звучит еще одна мелодия Эннио Морриконе. И разве может быть иначе?
Итальянский композитор Эннио Морриконе
Вчера, 14:34
Эннио Морриконе — последний мелодист и легенда киномузыки
109207413
КультураМузыкаЖан-Поль БельмондоКвентин ТарантиноЭннио МорриконеВладимир Хотиненко
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