В Карабахе за сутки вылечились восемь пациентов с COVID-19

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 5 июля сообщалось о 135 подтвержденных случаях COVID-19 и 101 выздоровевшем пациенте.

"Новых случаев коронавируса в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) не выявлено, выздоровели еще восемь пациентов, их общее число достигло 109", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 85 жителей, проведены 2320 тестов.