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В Карабахе за сутки вылечились восемь пациентов с COVID-19
Восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом излечились за сутки в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, новые случаи COVID-19 не выявлены, сообщили в РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе за сутки вылечились восемь пациентов с COVID-19

13:51 06.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом излечились за сутки в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, новые случаи COVID-19 не выявлены, сообщили в понедельник в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 5 июля сообщалось о 135 подтвержденных случаях COVID-19 и 101 выздоровевшем пациенте.
"Новых случаев коронавируса в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) не выявлено, выздоровели еще восемь пациентов, их общее число достигло 109", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 85 жителей, проведены 2320 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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