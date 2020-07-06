Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573953015.html
Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге
Обвинение в изнасиловании двух несовершеннолетних в квартире на набережной Черной речки предъявлено мужчине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:45
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200706/1573939276.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге

13:45 06.07.2020
1258
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Обвинение в изнасиловании двух несовершеннолетних в квартире на набережной Черной речки предъявлено мужчине в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
"В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 27-летний обвиняемый 4 июля в квартире одного из домов по набережной Черной речки изнасиловал двух девочек 2005 и 2006 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование", пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Вчера, 11:12
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
1221251
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Фотограф Сергей Берменьев
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
Такси
Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Эксперт оценил возможность Канье Уэста избираться на пост президента США
Светлана Прокопьева
В Кремле прокомментировали дело журналистки Прокопьевой
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
Глава Союза женщин России прокомментировала ситуацию с мороженым "Радуга"
Сотрудник полиции
Житель Омской области убил водителя маршрутки из-за ревности
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Дмитрий Песков
Ультиматумов Украине не было, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Лента новостейМолния