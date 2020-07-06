Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге

"В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 27-летний обвиняемый 4 июля в квартире одного из домов по набережной Черной речки изнасиловал двух девочек 2005 и 2006 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование", пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".