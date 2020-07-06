Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 36

ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане , общее число погибших с этой инфекцией в стране составило 36 человек, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 67-летний мужчина, житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина 1 июля была госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы Узбекистана с диагнозом "острый инфаркт миокарда, двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца", у него был также обнаружен COVID-19. Пациент с 26 июня пытался самостоятельно лечиться дома.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе. За минувшие сутки это уже пятый смертельный случай больного с коронавирусом. По данным минздрава, из 3524 пациентов с этой инфекцией, находящихся сейчас на лечении, 285 находятся в состоянии средней тяжести, 25 - в тяжелом, восемь - в крайне тяжелом. У 172 больных наблюдается пневмония.

Как отметили в минздраве, сейчас случаи коронавируса в республике заметно участились, в частности, инфекция распространяется в том числе от бессимптомных носителей вируса. "В такой ситуации соблюдение населением требований карантина является даже более эффективным в предупреждении распространения коронавируса, чем усилия медицинских работников и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Узбекистане, по данным минздрава, число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 10143, 35 пациентов скончались, 6584 выздоровели.