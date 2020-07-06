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В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией
Россия намерена интенсифицировать решение общих задач в сфере практического сотрудничества и задач на международной арене с Монголией на основе договора о... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:05
россия
александр зиновьев
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совет федерации рф
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владимир путин
монголия
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россия, александр зиновьев, евразия, евразийский экономический союз, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, монголия, в мире

В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией

13:05 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия намерена интенсифицировать решение общих задач в сфере практического сотрудничества и задач на международной арене с Монголией на основе договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
Ранее Государственная дума ратифицировала договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. Международный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать документ, сенаторы рассмотрят его в среду. Проект закона был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
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"Намерены на основе договора интенсифицировать решение с монгольскими партнерами общих задач как в сфере практического сотрудничества, так и на международной арене. Тем более, что у Монголии, как показали недавние выборы в Великий государственный хурал (парламент – ред.) страны, усиливается запрос на развитие связей с нашей страной. К таким задачам относится укрепление взаимодействия в оборонной, военно-технической областях, комплексная взаимосвязанность на пространстве Евразии, межрегиональных, гуманитарных обменов, контактов Монголии с ШОС, ЕАЭС, ОДКБ", - сказал Зиновьев в Совете Федерации.
Как отметил представитель МИД, монгольское направление относится к приоритетам внешней политики России. По его словам, договор будет иметь бессрочный характер.
Отмечалось, что в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.
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РоссияАлександр ЗиновьевЕвразияЕвразийский экономический союзСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМонголияВ мире
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