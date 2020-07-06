В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией

Как отметил представитель МИД, монгольское направление относится к приоритетам внешней политики России. По его словам, договор будет иметь бессрочный характер.

Отмечалось, что в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.