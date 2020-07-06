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Ульяновский губернатор предложил провести форум городов трудовой доблести
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести на территории региона форум городов трудовой доблести, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:21
сергей панчин
сергей морозов (политик)
единая россия
владимир путин
ульяновская область
ульяновск
общество
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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сергей панчин, сергей морозов (политик), единая россия, владимир путин, ульяновская область, ульяновск, общество

Ульяновский губернатор предложил провести форум городов трудовой доблести

13:02 06.07.2020 (обновлено: 14:21 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести на территории региона форум городов трудовой доблести, сообщает в понедельник пресс-служба облправительства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Ульяновску.
"Ульяновская область могла бы выступить площадкой для проведения форума городов трудовой доблести", - цитирует Морозова пресс-служба.
Отмечается, что мероприятие предлагается провести в Ульяновской области в конце августа – начале сентября. В ближайшее время, по информации пресс-службы, будет подготовлен указ губернатора, включающий проведение комплекса мероприятий по увековечиванию памяти ульяновцев, внесших свой вклад в Великую Победу.
Александр Хинштейн
3 июля, 14:59
ЕР поддержала голосование по установке стел "Город трудовой доблести"
"Факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках, 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области", - отметил Морозов.
Глава Ульяновска Сергей Панчин также предложил создать в столице региона площадь и музей Города трудовой доблести. "При их создании мы учтем мнение каждого ульяновца, чтобы вместе с общественностью выбрать место, а также собрать еще больше информации о людях, предприятиях и героях тех лет", - сказал Панчин.
Кроме того, Морозов одобрил инициативу спикера ульяновской гордумы Ильи Ножечкина о закреплении почетного статуса Город трудовой доблести в уставе Ульяновска. Также депутат областного Заксобрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Василий Гвоздев озвучил решение обратиться в правительство РФ и ЦИК "Единой России" с предложением о выделении федерального финансирования "Городам трудовой доблести".
"У нас есть "Города – герои", которые получают поддержку на федеральном уровне. Считаем правильным от имени регионального отделения партии обратиться в правительство России и ЦИК партии "Единая Россия" с предложением рассмотреть вопрос о выделении федерального финансирования Городам трудовой доблести на мероприятия, связанные с присвоением почетного статуса. Также предлагаем внести соответствующие изменения в региональный закон о статусе областного центра и со следующего года предусмотреть средства на реализацию патриотических мероприятий", - сказал Гвоздев.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
3 июля, 09:13
Володин прокомментировал присвоение званий "Город трудовой доблести"
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Сергей ПанчинСергей Морозов (политик)Единая РоссияВладимир ПутинУльяновская областьУльяновскОбщество
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