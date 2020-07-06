Ульяновский губернатор предложил провести форум городов трудовой доблести

САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести на территории региона форум городов трудовой доблести, сообщает в понедельник пресс-служба облправительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Ульяновску

"Ульяновская область могла бы выступить площадкой для проведения форума городов трудовой доблести", - цитирует Морозова пресс-служба.

Отмечается, что мероприятие предлагается провести в Ульяновской области в конце августа – начале сентября. В ближайшее время, по информации пресс-службы, будет подготовлен указ губернатора, включающий проведение комплекса мероприятий по увековечиванию памяти ульяновцев, внесших свой вклад в Великую Победу.

"Факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках, 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области", - отметил Морозов.

Глава Ульяновска Сергей Панчин также предложил создать в столице региона площадь и музей Города трудовой доблести. "При их создании мы учтем мнение каждого ульяновца, чтобы вместе с общественностью выбрать место, а также собрать еще больше информации о людях, предприятиях и героях тех лет", - сказал Панчин.

Кроме того, Морозов одобрил инициативу спикера ульяновской гордумы Ильи Ножечкина о закреплении почетного статуса Город трудовой доблести в уставе Ульяновска. Также депутат областного Заксобрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Василий Гвоздев озвучил решение обратиться в правительство РФ и ЦИК "Единой России" с предложением о выделении федерального финансирования "Городам трудовой доблести".