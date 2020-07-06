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Лукашенко отметил вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем и отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:58
нурсултан назарбаев
александр лукашенко
белоруссия
казахстан
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нурсултан назарбаев, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире

Лукашенко отметил вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран

12:57 06.07.2020 (обновлено: 12:58 06.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем и отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с Вашим именем. Под Вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - процитировали поздравление в пресс-службе.
По ее данным, глава белорусского государства "подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке".
Лукашенко пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении любящей семьи и верных друзей, добавили в пресс-службе.
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