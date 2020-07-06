https://ria.ru/20200706/1573949146.html
Лукашенко отметил вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем и отметил его вклад в развитие... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:57
2020-07-06T12:58
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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нурсултан назарбаев, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире
МИНСК, 6 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с 80-летним юбилеем и отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с Вашим именем. Под Вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - процитировали поздравление в пресс-службе.
По ее данным, глава белорусского государства "подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке".
Лукашенко пожелал Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении любящей семьи и верных друзей, добавили в пресс-службе.