Лукашенко отметил вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран

МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем и отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.

"История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с Вашим именем. Под Вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", - процитировали поздравление в пресс-службе.

По ее данным, глава белорусского государства "подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке".