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В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы
Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний в связи со случаем бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия рекомендовал жителям не... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:43
виктор малеев
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
улан-батор
республика алтай
монголия
общество
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виктор малеев, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, улан-батор, республика алтай, монголия, общество

В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы

12:43 06.07.2020
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний в связи со случаем бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия рекомендовал жителям не оставаться на ночлег на пастбищах и в степях, не подходить близко к диким животным.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур.
Вспышка чумы
Вчера, 11:15
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
"Вчера в городе Баян-Нур был подтвержден случай бубонной чумы. Напоминаем жителям города, что в случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег", - заявила в понедельник на пресс-конференции замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что опасности распространения чумы в России нет - единичные случаи заражения возможны, но они не будут иметь широкого распространения, так как есть вакцина и лекарство от болезни, кроме того, сотрудники противочумного института исследуют животных на наличие инфекции.
Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире и возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель чумы бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения; такие лимфатические узлы и называют "бубонами".
Как болезнь животных чума встречается повсеместно, за исключением Океании. Риск заболевания чумой человека возникает тогда, когда отдельно взятая популяция людей проживает на месте, где присутствует естественный очаг чумы (т.е. имеются бактерии, животные резервуары и переносчики). При своевременной диагностике чума успешно лечится антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией.
ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию населения, за исключением групп повышенного риска, например, сотрудников лабораторий, которые постоянно подвергаются риску заражения, и работников здравоохранения.
Врач в запотевших защитных очках
Вчера, 10:50
В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
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Виктор МалеевРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗУлан-БаторРеспублика АлтайМонголияОбщество
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