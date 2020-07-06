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В Ленинградской области завершили работу три "коронавирусных" стационара
Три стационара в Ленинградской области, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, завершили свою работу, в регионе планомерно снижается уровень... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:39
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
ленинградская область
тосно
кингисепп
бокситогорск
общество
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353
60
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здоровье - общество, ленинградская область, тосно, кингисепп, бокситогорск, общество

В Ленинградской области завершили работу три "коронавирусных" стационара

12:39 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДезинфекция помещений с помощью робота в Европейском медицинском центре в Москве
Дезинфекция помещений с помощью робота в Европейском медицинском центре в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Три стационара в Ленинградской области, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, завершили свою работу, в регионе планомерно снижается уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ковидные" стационары в Кингисеппе, Бокситогорске и Тосно завершили свою работу. После необходимых эпидемических мероприятий Тосненский родильный дом продолжит работу в системе акушерско-гинекологической помощи Ленобласти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ленобласти планомерно снижается уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями.
В настоящее время областной комитет по здравоохранению разворачивает работу по восстановлению в полном объеме оказания медицинской помощи. В ближайшее время будут открыты поликлиники во всех районах области, продолжится диспансеризации населения и начнут выезжать в отдаленные населенные пункты мобильные ФАПы и амбулатории.
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При этом отмечается, что специализированная помощь заболевшим коронавирусной инфекцией планируется до февраля 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьТосноКингисеппБокситогорскОбщество
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