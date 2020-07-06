В Ленинградской области завершили работу три "коронавирусных" стационара

В настоящее время областной комитет по здравоохранению разворачивает работу по восстановлению в полном объеме оказания медицинской помощи. В ближайшее время будут открыты поликлиники во всех районах области, продолжится диспансеризации населения и начнут выезжать в отдаленные населенные пункты мобильные ФАПы и амбулатории.