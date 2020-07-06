В Ленинградской области завершили работу три "коронавирусных" стационара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Три стационара в Ленинградской области, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, завершили свою работу, в регионе планомерно снижается уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ковидные" стационары в Кингисеппе, Бокситогорске и Тосно завершили свою работу. После необходимых эпидемических мероприятий Тосненский родильный дом продолжит работу в системе акушерско-гинекологической помощи Ленобласти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ленобласти планомерно снижается уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями.
В настоящее время областной комитет по здравоохранению разворачивает работу по восстановлению в полном объеме оказания медицинской помощи. В ближайшее время будут открыты поликлиники во всех районах области, продолжится диспансеризации населения и начнут выезжать в отдаленные населенные пункты мобильные ФАПы и амбулатории.
При этом отмечается, что специализированная помощь заболевшим коронавирусной инфекцией планируется до февраля 2021 года.
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