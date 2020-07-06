Доклад о попытках вмешательства в дела России представят 15 июля

"Хотел бы предложить включить в повестку заседания Совфеда 15 июля представление ежегодного доклада комиссии о попытках вмешательства в дела РФ", - сказал сенатор.

В Совфеде рассмотрят случаи вмешательства в голосование по поправкам

В Совфеде рассмотрят случаи вмешательства в голосование по поправкам

Ранее Климов заявил, что зафиксированные факты вмешательства в голосование по Конституции РФ также будут представлены в этом докладе отдельным разделом.