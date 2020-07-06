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Доклад о попытках вмешательства в дела России представят 15 июля
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена на заседании палаты 15 июля представить ежегодный доклад о попытках вмешательства из вне в дела России,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:55
андрей климов
россия
совет федерации рф
политика
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андрей климов, россия, совет федерации рф, политика

Доклад о попытках вмешательства в дела России представят 15 июля

12:36 06.07.2020 (обновлено: 12:55 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена на заседании палаты 15 июля представить ежегодный доклад о попытках вмешательства из вне в дела России, сообщил глава комиссии Андрей Климов в понедельник на заседании международного комитета Совета Федерации.
"Хотел бы предложить включить в повестку заседания Совфеда 15 июля представление ежегодного доклада комиссии о попытках вмешательства в дела РФ", - сказал сенатор.
Работа информационного центра ЦИК России
2 июля, 14:11Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде рассмотрят случаи вмешательства в голосование по поправкам
Комитет поддержал его предложение.
Ранее Климов заявил, что зафиксированные факты вмешательства в голосование по Конституции РФ также будут представлены в этом докладе отдельным разделом.
Валерий Пискарев
11 июня, 14:22Голосование по поправкам в Конституцию
Вмешательство в голосование по поправкам недопустимо, заявил депутат
1720003
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Андрей КлимовРоссияСовет Федерации РФПолитика
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