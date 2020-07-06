https://ria.ru/20200706/1573947384.html
Доклад о попытках вмешательства в дела России представят 15 июля
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена на заседании палаты 15 июля представить ежегодный доклад о попытках вмешательства из вне в дела России,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:36
2020-07-06T12:55
андрей климов
россия
совет федерации рф
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей климов, россия, совет федерации рф, политика