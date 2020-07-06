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Снижение ставки ЦБ было очень уместным, заявили во Всемирном банке
Снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:30
коронавирус covid-19
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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коронавирус covid-19, центральный банк рф (цб рф), экономика

Снижение ставки ЦБ было очень уместным, заявили во Всемирном банке

12:30 06.07.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
"С точки зрения монетарной политики, мы увидели снижение ставки Центробанком, считаем это очень уместной мерой в сложившихся обстоятельствах", - заявил он.
"Рост фискального стимулирования в комбинации с монетарной политикой поможет ускорить темпы восстановления", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
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Коронавирус COVID-19Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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