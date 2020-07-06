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В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России
Ситуация с коронавирусом открывает властям России возможность реформировать систему социальной поддержки, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:29
рено селигманн
коронавирус covid-19
россия
всемирный банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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рено селигманн, коронавирус covid-19, россия, всемирный банк, германия, бразилия, экономика

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

12:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом открывает властям России возможность реформировать систему социальной поддержки, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
"Мы ожидаем, что 15-21% населения окажутся неформально занятыми - они не смогут воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки. Все это говорит о том, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация открывает правительству возможности реформировать систему социальной поддержки", - отметил он.
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"В настоящий момент на нее тратится порядка 3,2% ВВП, что вдвое превосходит среднемировой показатель в 1,6%, однако лишь 0,4% направляется бедным. Увеличение поддержки семей с детьми было шагом в правильном направлении, поскольку существует корреляция между семьями с большим числом детей и бедными семьями. Однако, этого недостаточно", - продолжил он.
По мнению собеседника агентства, достаточным уровнем поддержки стала бы таргетированная программа социальной помощи, которая отвечала бы трем качествам. "Во-первых, она должна работать как автоматический стабилизатор и в хорошие, и в плохие времена. Например, как курцарбайт в Германии (компенсация части потерь сотруднику при сокращении занятости - ред.)", - считает Селигманн.
"Во-вторых, она должна быть интегрированной, то есть вместо того, чтобы менять к лучшему индивидуальные программы социальной поддержки, она должна делать лучше жизнь граждан и домохозяйств по примеру социального контракта, который сейчас практикуется в Татарстане. В-третьих, она должна быть финансово устойчивой и иметь возможность масштабирования в будущем, как в Бразилии, Португалии", - заключил он.
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Рено СелигманнКоронавирус COVID-19РоссияВсемирный банкГерманияБразилияЭкономика
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