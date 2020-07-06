https://ria.ru/20200706/1573946688.html
В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России
Ситуация с коронавирусом открывает властям России возможность реформировать систему социальной поддержки, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:29
2020-07-06T12:29
рено селигманн
коронавирус covid-19
россия
всемирный банк
германия
бразилия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572853002_0:289:3127:2048_1400x0_80_0_0_ca217fe711a87069f381b2901e2b0d8c.jpg
https://ria.ru/20200706/1573946318.html
россия
германия
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572853002_0:289:3127:2048_1400x0_80_0_0_ca217fe711a87069f381b2901e2b0d8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572853002_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_250a6b61584517a31a93662cad483704.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572853002_580:0:2628:2048_1400x0_80_0_0_a2098b2dcee373322d7efbda5c601f94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рено селигманн, коронавирус covid-19, россия, всемирный банк, германия, бразилия, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
открывает властям России возможность реформировать систему социальной поддержки, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн
.
"Мы ожидаем, что 15-21% населения окажутся неформально занятыми - они не смогут воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки. Все это говорит о том, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация открывает правительству возможности реформировать систему социальной поддержки", - отметил он.
"В настоящий момент на нее тратится порядка 3,2% ВВП, что вдвое превосходит среднемировой показатель в 1,6%, однако лишь 0,4% направляется бедным. Увеличение поддержки семей с детьми было шагом в правильном направлении, поскольку существует корреляция между семьями с большим числом детей и бедными семьями. Однако, этого недостаточно", - продолжил он.
По мнению собеседника агентства, достаточным уровнем поддержки стала бы таргетированная программа социальной помощи, которая отвечала бы трем качествам. "Во-первых, она должна работать как автоматический стабилизатор и в хорошие, и в плохие времена. Например, как курцарбайт в Германии
(компенсация части потерь сотруднику при сокращении занятости - ред.)", - считает Селигманн.
"Во-вторых, она должна быть интегрированной, то есть вместо того, чтобы менять к лучшему индивидуальные программы социальной поддержки, она должна делать лучше жизнь граждан и домохозяйств по примеру социального контракта, который сейчас практикуется в Татарстане. В-третьих, она должна быть финансово устойчивой и иметь возможность масштабирования в будущем, как в Бразилии
, Португалии", - заключил он.