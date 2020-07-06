В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

"Мы ожидаем, что 15-21% населения окажутся неформально занятыми - они не смогут воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки. Все это говорит о том, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация открывает правительству возможности реформировать систему социальной поддержки", - отметил он.

"В настоящий момент на нее тратится порядка 3,2% ВВП, что вдвое превосходит среднемировой показатель в 1,6%, однако лишь 0,4% направляется бедным. Увеличение поддержки семей с детьми было шагом в правильном направлении, поскольку существует корреляция между семьями с большим числом детей и бедными семьями. Однако, этого недостаточно", - продолжил он.