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Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:33
россия
всемирный банк
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, всемирный банк, экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

12:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Aпурва Санги.
"Наш базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнется во второй половине 2020 года. Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса, более длительный локдаун, в этой ситуации восстановление будет отложено до первой половины следующего года", - отметил он.
По прогнозу института развития, экономика России в 2020 году снизится на 6%, это станет самым глубоким спадом за последние 11 лет. В течение следующих лет ВВП вернется к росту, который составит 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году.
Собеседник агентства также обратил внимание на "беспрецедентный уровень неопределенности", который затрудняет прогнозирование.
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