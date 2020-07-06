https://ria.ru/20200706/1573945863.html
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:33
2020-07-06T12:33
россия
всемирный банк
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка
по России Aпурва Санги.
"Наш базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнется во второй половине 2020 года. Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса, более длительный локдаун, в этой ситуации восстановление будет отложено до первой половины следующего года", - отметил он.
По прогнозу института развития, экономика России в 2020 году снизится на 6%, это станет самым глубоким спадом за последние 11 лет. В течение следующих лет ВВП вернется к росту, который составит 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году.
Собеседник агентства также обратил внимание на "беспрецедентный уровень неопределенности", который затрудняет прогнозирование.