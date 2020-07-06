https://ria.ru/20200706/1573945528.html
Всемирный банк предсказал самый глубокий за 11 лет спад ВВП России
Ожидаемое Всемирным банком снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:29
2020-07-06T12:30
коронавирус в россии
россия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, россия, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Ожидаемое Всемирным банком
снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет, заявил в интервью РИА Новости главный экономист ВБ по России Aпурва Санги.
"Снижение ВВП на 6%, которое мы прогнозируем на этот год, – это самая низкая динамика за 11 лет. Это наш базовый сценарий", - сказал он.
В июне Всемирный банк из-за скачка заболеваемости COVID-19 и падения цен на нефть ухудшил прогноз по спаду экономики России в текущем году до 6% с ожидавшегося в апреле снижения на 1%.
"Мы прогнозируем рост экономики в течение следующих лет, это 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году", - добавил Санги.
Согласно докладу ВБ, опубликованному в понедельник, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств в РФ сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал – на 8%. "В апреле-мае 2020 года отрицательный рост отразился на многих секторах: в обрабатывающем секторе сокращение составит за этот период 8,6%; добыча полезных ископаемых упадет на 8,4%, что приведет к быстрому сокращению промышленного производства; а транспортный сектор испытает сокращение на 7,7% в результате падения объемов торговли с начала года", - прогнозируют экономисты банка.
Согласно последнему публично озвученному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не приобрел статус официального. По данным СМИ, прогноз дорабатывается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.