Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней

ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания экстренного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на юго-западе страны из-за ливневых дождей и наводнений призвал правительство "пристально следить за информацией с мест и незамедлительно предпринимать меры для спасения жизней людей".

"Призываю вас внимательно следить за информацией от местных администраций и незамедлительно предпринимать меры по спасению людей", - цитирует агентство Киодо слова Абэ.

Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.

По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.

Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации. По последним данным, погибли не менее 41 человека.