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Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания экстренного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на юго-западе страны из-за ливневых дождей и наводнений РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:08
синдзо абэ
япония
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синдзо абэ, япония, в мире

Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней

12:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания экстренного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на юго-западе страны из-за ливневых дождей и наводнений призвал правительство "пристально следить за информацией с мест и незамедлительно предпринимать меры для спасения жизней людей".
"Призываю вас внимательно следить за информацией от местных администраций и незамедлительно предпринимать меры по спасению людей", - цитирует агентство Киодо слова Абэ.
Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.
По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.
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Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации. По последним данным, погибли не менее 41 человека.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.
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