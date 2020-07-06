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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
следственный комитет россии (ск рф)
москва
архангельск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
псков
происшествия
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Все, кто взрывает или намеренно причиняет вред здоровью работникам органов власти, так или иначе являются терорристами☝️А люди их оправдывающие, автоматом становятся пособниками. Мало дали. Сажать надо.
389
Хоть не посадили, свобода слова рулит, независимую экспертизу её слов надо было делать, государственные эксперты зачастую не объективны.
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москва
архангельск
псков
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945294_48:33:960:546_1400x0_80_0_0_69ea40659a95def7adace05c9d7de744.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
светлана прокопьева, следственный комитет россии (ск рф), москва, архангельск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псков, происшествия

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

12:06 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookСветлана Прокопьева
Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости.
При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.
Обвинительный приговор зачитал председатель коллегии судей 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов. Защита намерена его обжаловать.
Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.
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Дело Прокопьевой

В ноябре 2018-го в эфире "Эха Москвы в Пскове" вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске: его устроил подросток, сам он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.
Текст передачи с заголовком "Репрессии для государства" выложили в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статью и эфир удалили по требованию Роскомнадзора, оба СМИ оштрафовали на 350 тысяч рублей, а региональный СК возбудил дело о публичном оправдании терроризма.
За время следствия специалисты провели семь комплексных лингвистических экспертиз: три — от обвинения, четыре — со стороны защиты. Первые нашли признаки оправдания терроризма, вторые — нет. Сама Прокопьева вину не признает и утверждает, что пыталась разобраться в причинах обсуждаемого происшествия.
В поддержку Прокопьевой выступил Союз журналистов России.
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Светлана ПрокопьеваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАрхангельскФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПсковПроисшествия
Популярные комментарии
Все, кто взрывает или намеренно причиняет вред здоровью работникам органов власти, так или иначе являются терорристами☝️А люди их оправдывающие, автоматом становятся пособниками. Мало дали. Сажать надо.
6 июля, 12:24
OBOleh Bron
2533015127
Хоть не посадили, свобода слова рулит, независимую экспертизу её слов надо было делать, государственные эксперты зачастую не объективны.
6 июля, 12:16
ПСПетр Старовой
1123227161
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