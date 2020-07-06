Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Дело Прокопьевой

За время следствия специалисты провели семь комплексных лингвистических экспертиз: три — от обвинения, четыре — со стороны защиты. Первые нашли признаки оправдания терроризма, вторые — нет. Сама Прокопьева вину не признает и утверждает, что пыталась разобраться в причинах обсуждаемого происшествия.