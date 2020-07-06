Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости.
При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.
Обвинительный приговор зачитал председатель коллегии судей 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов. Защита намерена его обжаловать.
Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Дело Прокопьевой
В ноябре 2018-го в эфире "Эха Москвы в Пскове" вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске: его устроил подросток, сам он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.
Текст передачи с заголовком "Репрессии для государства" выложили в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статью и эфир удалили по требованию Роскомнадзора, оба СМИ оштрафовали на 350 тысяч рублей, а региональный СК возбудил дело о публичном оправдании терроризма.
За время следствия специалисты провели семь комплексных лингвистических экспертиз: три — от обвинения, четыре — со стороны защиты. Первые нашли признаки оправдания терроризма, вторые — нет. Сама Прокопьева вину не признает и утверждает, что пыталась разобраться в причинах обсуждаемого происшествия.
В поддержку Прокопьевой выступил Союз журналистов России.