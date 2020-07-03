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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:15
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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псков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эхо москвы (радиостанция), архангельск, псков, происшествия

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

12:13 03.07.2020 (обновлено: 20:15 03.07.2020)
296800
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева
Журналистка Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
"Признать Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься профессиональной деятельностью четыре года", — сказала гособвинитель, выступая в прениях на заседании 2-го Западного окружного военного суда.
Всего за время судебного следствия по делу были оглашены три комплексные лингвистические экспертизы текста Прокопьевой "Репрессии для государства" со стороны обвинения, где их авторы усмотрели признаки оправдания терроризма, и четыре экспертизы со стороны защиты — там таких признаков не увидели.
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
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В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУ СК возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК России).
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эхо Москвы (радиостанция)АрхангельскПсковПроисшествия
Популярные комментарии
Маловато. Таких надо сажать на полную.
3 июля, 12:15
Арсений Новиков
254420297
Поддерживаю.
3 июля, 12:18
Егор Панкратов
219422078
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