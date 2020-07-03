Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.

"Признать Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься профессиональной деятельностью четыре года", — сказала гособвинитель, выступая в прениях на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Всего за время судебного следствия по делу были оглашены три комплексные лингвистические экспертизы текста Прокопьевой "Репрессии для государства" со стороны обвинения, где их авторы усмотрели признаки оправдания терроризма, и четыре экспертизы со стороны защиты — там таких признаков не увидели.

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ Архангельске осенью 2018 года.