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Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга
Китай оставляет за собой право предпринять меры в ответ на действия Канады из-за законопроекта о нацбезопасности Гонконга, и всю ответственность за последствия... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:56
чжао лицзянь
си цзиньпин
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
оттава
китай
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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чжао лицзянь, си цзиньпин, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, оттава, китай, в мире

Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга

11:56 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Китай оставляет за собой право предпринять меры в ответ на действия Канады из-за законопроекта о нацбезопасности Гонконга, и всю ответственность за последствия нести будет канадская сторона, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее правительство Канады сообщило, что из-за принятия закона о стратегической безопасности в Гонконге Оттава прекращает поставки военной продукции и товаров высокой стратегической важности в Гонконг. Кроме того, Канада приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом.
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"Ошибочные заявления и действия канадской стороны, касающиеся Гонконга, не учитывают тот факт, что закон о национальной безопасности Гонконга способствует устойчивой и долгосрочной реализации принципа "одна страна, две системы", они (заявления и действия Канады - ред.) являются серьезным нарушением основных норм международных отношений и международного права, а также грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - заявил дипломат.
По его словам, китайская сторона в связи с этим выражает резкое осуждение и оставляет за собой право на дальнейший ответ, ответственность за все последствия лежит полностью на канадской стороне".
"Дела Гонконга являются внутренними делами Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться… Китай призывает Канаду исправить свои ошибки, прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, чтобы избежать нанесения дальнейшего ущерба отношениям двух стран", - заявил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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Чжао ЛицзяньСи ЦзиньпинМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейГонконгОттаваКитайВ мире
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