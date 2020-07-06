Далай-ламе исполняется 85 лет, и он намерен развивать науку и образование

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Всемирно известному духовному лидеру буддизма - Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо – исполняется в понедельник 85 лет. Но, несмотря на почтенный возраст, он полон энергии и намерен еще многие годы помогать людям обретать счастье в любви и сострадании, а также развивать в мире соответствующее образование и активно взаимодействовать с учеными, в том числе, из России.

"Его Святейшество дал обещание пребывать с нами до 113 лет", - сказал РИА Новости его представитель в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Как преодолеть пандемию

Далай-лама часто говорит, что он простой буддийский монах, отрекшийся от мирской жизни. А монахи не считают дни рождения какими-то особенными. И Далай-лама проводит эти дни - "как обычно" - совершая определенные религиозные ритуалы и встречаясь с людьми из разных уголков мира. Но буддисты всегда празднуют дату 6 июля – не просто как день рождения своего духовного лидера, а как "день воплощения Будды Сострадания Авалокитешвары". Он принял человеческий образ в лице Далай-ламы, чтобы делиться мудростью и наставлять людей, верят его последователи.

В городок Дхарамсала на севере Индии, где вот уже более полувека в своей резиденции живет Далай-ламы XIV, обычно приезжают тысячи паломников со всего света. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса массовых пышных торжеств в день юбилея не планируется. Ведь и учитель всегда призывает в любых делах, прежде всего, к аналитическому подходу, молитве и добрым поступкам. И еще в марте, когда Далай-лама оказался на карантине, он обратился к миру со специальным посланием в связи с эпидемией COVID-19.

"Я пишу эти слова в ответ на многократные просьбы, поступающие от многих людей по всему миру. Сегодня из-за вспышки пандемии коронавируса мы живем в чрезвычайно тяжелое время… Какой бы сложной ни была ситуация, мы должны применять технологии и присущую человеку изобретательность, чтобы с решительностью и мужеством преодолевать выпадающие на нашу долю трудности", - отметил Далай-лама. Он также выразил особую благодарность врачам и призвал всех во время пандемии "ежедневно упражняясь в медитации и сострадании", развивать эмпатию и ответственность.

Надежда на Россию

В одном из недавних интервью РИА Новости Далай-лама заявил, что "возлагает определенные надежды на Россию". Он уверен: Россия внесет большой вклад в развитие мира и продвижение идеи о важности "покоя ума", потому что обладает уникальным положением "моста между Востоком и Западом", давно знакома с философией и психологией буддизма, а российские ученые сейчас активно взаимодействуют с буддийскими.

"Россия – это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума… Нужно осознать, что гнев – это разрушительная эмоция, а сострадание – созидательная. Самое важное - понимать, что основа гнева в неведении, ограниченности мышления. А основа сострадания – это логические доводы, умение смотреть на вещи в широкой перспективе. Согласно буддизму, мы можем продвигать сострадание с опорой на аналитические размышления, а также с опорой на современную науку", - пояснил Далай-лама РИА Новости.

По его словам, буддийские тексты и практики затрагивают области психологии, логики и даже квантовой физики – и "могут изучаться и в академическом ключе". Все крупные религиозные традиции, считает Далай-лама, "подобны лекарствам, помогающим обрести покой ума", и ради светлого будущего человечества "буддизм и современная наука могут идти рука об руку".

Научное взаимодействие

Всю жизнь Далай-лама, по собственному признанию, интересуется и занимается наукой. В детстве он эмпирическим путем проверял, как устроены игрушки, и вот уже более 30 лет встречается и ведет регулярные диалоги с учеными из разных стран – нейробиологами, психологами, астрофизиками, математиками, генетиками. Темами дискуссий становятся происхождение мира, идея о существовании множества параллельных вселенных, устройство сознания и природа человека.

В последние годы Далай-лама непосредственно участвует в развитии взаимодействия буддийских ученых с ведущими специалистами из России, особенно в таких областях как нейрофизиология, физика, биология, генетика, философия и психология. В минувшем году российские ученые открыли Центр исследований медитации и измененных состояний сознания на базе буддийских монастырей на юге Индии.

Руководитель уникального проекта - академик Святослав Медведев - известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН. После открытия центра он сообщил РИА Новости, что российским ученым предоставлена уникальная возможность работать в закрытых буддийских монастырях.

"Мы привезли все необходимые для исследований приборы и впервые за всю историю сформировали лабораторию, в которой бок о бок с учеными западной научной традиции работают буддистские монахи. Далай-ламу интересует вопрос: как буддийские практики меняют состояние мозга. А ответ на него поможет пониманию физиологии мозга. Один из крайне важных вопросов психофизиологии сегодня – измененные состояния сознания. Если мы поймем, как можно контролировать и сохранять то или иное состояние сознания, защищающее человека, то в мире на порядок сократится число катастроф", - рассказал академик.

По словам Зикьяб Тулку Ринпоче - настоятеля обители Таши Лхунпо, где разместилась одна из двух основанных Медведевым лабораторий, проект позволит лучше понять сознание человека и буддийским, и светским ученым. Ведь буддийские монастыри веками были центрами по изучению психологии и древнеиндийской философии.

Первая концептуальная встреча российских ученых с буддийскими коллегами во главе с Далай-ламой прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена именно природе сознания. А уже в 2018 году в Дхарамсале состоялась вторая встреча, на которой обе стороны решили развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты.

С российской стороны, помимо академика Медведева, в состоявшихся научных дискуссиях принимали участие такие известные специалисты, как доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская, член-корреспондент РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин, руководитель Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академик Николай Янковский, профессор МГУ, заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.

Организаторами диалога российских и буддийских ученых выступили Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.

"Уроки счастья"

Никто не хочет страдать и каждый хочет быть счастливым - так часто говорит Далай-лама. Самый эффективный путь от страдания к счастью для всего человечества, по его словам, - построение в мире "адекватной системы образования". "Адекватной" – значит, включающей в себя воспитание ума и сердца.

"Существующая система образования неадекватна. Большинство нарушителей спокойствия получили "блестящее образование", но оно попало во власть страха, гнева, зависти, привязанности… Ближний Восток, Сирия, Афганистан, где люди одной веры убивают друг друга, недостаток воды и еды в Африке, угроза атомной войны, глобальное потепление. Таков современный мир из-за того, что таково материалистическое образование. Оно выстраивает материалистическую культуру и не оставляет места состраданию. Людям не хватает нравственности. И понимания, что чем больше в тебе сострадания, тем больше покоя в душе", - заявил Далай-лама на конференции "Образование в 3-м тысячелетии".

На этом форуме год назад в Дхарамсале собрались около 20 известных ученых, специалистов в области философии и политики образования, психологии и педагогики из России, Индии, Бангладеш, Германии, Великобритании, Финляндии, США, Мексики, Бразилии, Австралии. Координатором проекта выступила заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета имени Герцена Маргарита Кожевникова. Она отметила "очень заинтересованный отклик" российских коллег, с которыми ей доводилось обсуждать проект. В их числе - академики Российской академии образования Алла Тряпицына и Александр Асмолов.

По наблюдениям Далай-ламы, выпускники современных учебных заведений разного уровня не знают, как справляться с негативными эмоциями, что делать со страхом, пожирающим иммунную систему, с гневом, завистью, привязанностью, как обрести мир в душе. И сталкиваясь с подобными проблемами, они прибегают к алкоголю, наркотикам и суициду. Поэтому буддийский духовный лидер призывает с детского сада - преподавать "гигиену эмоций", как преподается гигиена тела. "Человеку нужно, прежде всего, объяснять, как устроен его внутренний мир, сознание, как его счастье связано с благополучием всего 7-миллиардного населения планеты", - убежден Далай-лама. В основе этих уроков, по его словам, должны лежать сострадание, забота о благополучии других, альтруизм.

Эксперимент по "внедрению в систему образования базовых человеческих ценностей", как рассказал Далай-лама, уже начался несколько лет назад в Индии. Кое-где вводятся даже "уроки счастья". При этом речь не идет о чем-то принципиально новом, а скорее – о возрождении древней мудрости. Ахимса (ненасилие), сострадание и умение управлять эмоциями были базовыми принципами в индийском обществе и соответственно образовании еще много веков назад. Особенно развили эту философию учителя древнеиндийского монастыря-университета Наланда.

"Нужно возродить древнеиндийскую мудрость, знания о том, как управлять отрицательными эмоциями, и затем соединить эти знания с современными научными", - считает Далай-лама. Тогда мир, по его словам, получит пример построения правильной системы образования, ведущей человека и общество к гармонии и счастью. А то, что проблемы можно решать без насилия, в недавнем прошлом доказали Махатма Ганди, Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг.

Далай-лама XIV

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

История буддизма в России

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.