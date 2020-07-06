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В Совфеде рассказали о принятии поправок о ЧП в экологии
Правительство готовит изменения в природоохранное законодательство для недопущения ситуаций, подобных ЧП в Норильске, парламент успеет принять их до конца... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:49
алексей майоров
совет федерации рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
норильск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
алексей майоров, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин, норильск, общество

В Совфеде рассказали о принятии поправок о ЧП в экологии

11:49 06.07.2020
560
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство готовит изменения в природоохранное законодательство для недопущения ситуаций, подобных ЧП в Норильске, парламент успеет принять их до конца сессии, сказал РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие изменений в закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты для недопущения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.
Возле здания Дома правительства РФ
Вчера, 10:43
Правительство изменит законы для предотвращения экологических ЧП
"Правительство уже готовит свои предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сфере экологии. Парламентарии успеют их принять до конца сессии", - сказал Майоров.
Последнее заседание Совета Федерации запланировано на 24 июля.
Майоров напомнил, что комитет уже обсуждал ситуацию в Норильске с участием замглавы Минприроды Константином Румянцевым. Замминистра рассказал, что ведомство обсуждает ужесточение административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, усиление надзора в этой сфере, создание компенсационного фонда, формулирование правильной оценки расчета ущерба.
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
1 июля, 15:34Голосование по поправкам в Конституцию
Вице-премьер объяснила, как поправки помогут решить проблемы экологии
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Алексей МайоровСовет Федерации РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинНорильскОбщество
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