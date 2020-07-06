В Совфеде рассказали о принятии поправок о ЧП в экологии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство готовит изменения в природоохранное законодательство для недопущения ситуаций, подобных ЧП в Норильске, парламент успеет принять их до конца сессии, сказал РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие изменений в закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты для недопущения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.
"Правительство уже готовит свои предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сфере экологии. Парламентарии успеют их принять до конца сессии", - сказал Майоров.
Последнее заседание Совета Федерации запланировано на 24 июля.
Майоров напомнил, что комитет уже обсуждал ситуацию в Норильске с участием замглавы Минприроды Константином Румянцевым. Замминистра рассказал, что ведомство обсуждает ужесточение административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, усиление надзора в этой сфере, создание компенсационного фонда, формулирование правильной оценки расчета ущерба.