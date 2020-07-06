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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией. По его словам, Украина хочет "вернуть" Крым и готовится к... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:48
алексей кондратьев
михаил шеремет
служба безопасности украины
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госдума рф
севастополь
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безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей кондратьев, михаил шеремет, служба безопасности украины, совет федерации рф, госдума рф, севастополь, украина, безопасность, в мире

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

11:34 06.07.2020 (обновлено: 15:48 06.07.2020)
71253
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией. По его словам, Украина хочет "вернуть" Крым и готовится к полномасштабным боевым действиям.
Как утверждает адмирал, в Киеве ожидают российского удара по Херсонской области.
Главнокомандующий также упомянул о ракетном комплексе "Нептун", который, якобы, может "достать" до Севастополя с материковой части Украины.

"Виртуальный удар"

Экс-командующий Черноморским флотом и бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко назвал высказывания Неижпапы несерьезными.

"У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все", — сказал Кравченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские специалисты отслеживают все действия Украины и готовы по необходимости принять "соответствующие меры"

"Остудите головы"

Вице-адмирал и сенатор от Севастополя Валерий Куликов отметил, что украинские военные постоянно наносят "виртуальные удары" по разным российским объектам и городам – "то по Крымскому мосту, то по Новороссийску".

Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в военно-морских силах Украины страдает медицинское.

Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Валерий Куликов
сенатор, вице-адмирал
Сенатор посоветовал украинским политикам и военным "остудить головы" и предостерег их от попыток "проверять" реакцию России посягательством на Крым.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет связал слова главкома ВМСУ со "второй волной пандемии безумия" на Украине. Шеремет отнес это заявление к разряду безответственных политических лозунгов, которые только настраивают Украину на "постоянный хаотичный путь в никуда".

Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему свое место.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
депутат Госдумы
Член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев счел высказывание главкома ВМСУ провокацией. Сенатор подчеркнул, что ни о какой войне с Россией речи быть не может. В то же время к заявлению Неижпапы следует отнестись серьезно, считает политик.
"Но следует учитывать два аспекта – постоянные заявления украинских властей о "российской агрессии" находятся в рамках общей политики НАТО и ЕС и возможности проведения СБУ Украины точечных операций диверсионными и террористическими методами (против России – Прим. ред.) – сказал Кондратьев.
Сергей Цеков
5 июля, 11:26
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
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Алексей КондратьевМихаил ШереметСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФСевастопольУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В 10-00 Украина объявила войну России. В 10-01 вся Украина сдалась в плен.
6 июля, 12:20
Сергей Сем
57280000
Вот шапито! Докаркаются
6 июля, 12:09
Valeriy Pshev
1650000
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