Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией. По его словам, Украина хочет "вернуть" Крым и готовится к полномасштабным боевым действиям.
Как утверждает адмирал, в Киеве ожидают российского удара по Херсонской области.
Главнокомандующий также упомянул о ракетном комплексе "Нептун", который, якобы, может "достать" до Севастополя с материковой части Украины.
"Виртуальный удар"
Экс-командующий Черноморским флотом и бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко назвал высказывания Неижпапы несерьезными.
"У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все", — сказал Кравченко РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские специалисты отслеживают все действия Украины и готовы по необходимости принять "соответствующие меры"
"Остудите головы"
Вице-адмирал и сенатор от Севастополя Валерий Куликов отметил, что украинские военные постоянно наносят "виртуальные удары" по разным российским объектам и городам – "то по Крымскому мосту, то по Новороссийску".
Всего не перечислишь. Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в военно-морских силах Украины страдает медицинское.
Сенатор посоветовал украинским политикам и военным "остудить головы" и предостерег их от попыток "проверять" реакцию России посягательством на Крым.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет связал слова главкома ВМСУ со "второй волной пандемии безумия" на Украине. Шеремет отнес это заявление к разряду безответственных политических лозунгов, которые только настраивают Украину на "постоянный хаотичный путь в никуда".
Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему свое место.
Член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев счел высказывание главкома ВМСУ провокацией. Сенатор подчеркнул, что ни о какой войне с Россией речи быть не может. В то же время к заявлению Неижпапы следует отнестись серьезно, считает политик.
"Но следует учитывать два аспекта – постоянные заявления украинских властей о "российской агрессии" находятся в рамках общей политики НАТО и ЕС и возможности проведения СБУ Украины точечных операций диверсионными и террористическими методами (против России – Прим. ред.) – сказал Кондратьев.
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