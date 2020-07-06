Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

"У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все", — сказал Кравченко РИА Новости.